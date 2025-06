Mal svetové parametre, zabrali mu nohavice. Bude ťahať Slovákov?

Národný tím do 21 rokov sa už o týždeň tretíkrát predstaví na európskom šampionáte. Slovensko druhýkrát organizuje turnaj tejto kategórie.

Oba tímy boli na tunajšie pomery výnimočné, dokázali sa rovnocenne merať s najlepšími v Európe a dokonca ich pokoriť. Reálne mali na to, aby získali medailu.

BRATISLAVA. Výber Slovenska do 21 rokov sa predstavil na európskom šampionáte dvakrát: 2000 (4. miesto) a 2017 (5. miesto).

V úvodnom zápase, jedenásteho júna, vyzve na Tehelnom poli Španielsko. Ponúkajú sa paralely s minulosťou. Ktorá generácia mala najvyššiu kvalitu? To je na polemiku.

Ďalší obávaný kanonier Marek Mintál strelil v drese MŠK Žilina v rovnakom ročníku dvanásť ligových gólov, ale na ME 2000 miesto v základnej zostave nemal. Bol iba náhradníkom, ktorý odohral na turnaji iba 28 minút. Na samotnom turnaji sa presadili rôzni hráči, od niektorých sa to ani nečakalo.

„V kvalifikácii som veľa neodohral, lebo som pendloval medzi áčkom a 21-tkou. Pre problémy so štítnou žľazou som nehral asi pol roka. A tak som stihol iba prvý a posledný zápas kvalifikácie,“ spomínal Németh.

Szilárd Németh pred štvrťstoročím vstupoval na ME U21 ako najlepší strelec slovenskej ligy. Bol vtedy esom majstrovského Interu Bratislava a strelil šestnásť gólov.

Németh vytvoril na ME v útoku dvojičku s Petrom Babničom. Tréner Radolský sa spoliehal na ich súhru, lebo hrali spolu aj v Interi. Práve Babnič bol s dvoma gólmi najlepším strelcom Slovákov na ME.

Martin Chrien v drese reprezentácie Slovenska do 21 rokov. (Autor: TASR)

Martin Chrien bol kľúčovou postavou, najproduktívnejším hráčom i najlepším strelcom Slovákov na ME do 21 rokov v Poľsku.

Tréner Pavel Hapal v roku 2017 v kádri nemal výnimočného strelca. Lídrami boli Milan Škriniar a Stanislav Lobotka a tiež zažiaril stredopoliar, od ktorého sa to sotva čakalo.

Skóroval proti Anglicku i Švédsku, ešte predtým proti Poľsku na gól prihral. A na turnaji sa predal. Na ME U 21 na seba upozornil až do takej miery, že ho kúpila chýrna Benfica Lisabon. Spomínala sa suma okolo milióna eur.

Futbalista MŠK Žilina a slovenský reprezentant do 21 rokov Adrián Kaprálik. (Autor: TASR)

Súčasný tréner Jaroslav Kentoš kanoniera so streleckou fazónou nemá. Na klubovej scéne skôr vynikli ofenzívni stredopoliari. Krídelník Leo Sauer (19. r.) skóroval v holandskej lige v drese NAC Breda sedemkrát. Rovnaký počet zaznamenal aj jeho brat Mário Sauer (21. r.) v žilinskom drese. A tiež ofenzívny stredopoliar Dominik Hollý (Jablonec).

Pre Plzeň to bol parádny kšeft, lebo Chrien tam bol v tom čase iba ´do počtu´. Bez praxe. Nerátali s ním.

V závere sezóne sa stihol dať dokopy, v poslednom ligovom kole odohral v drese Žiliny aspoň 21 minút.

Včera nastúpil na časť zápasu v prípravnom zápase proti Slovinsku. Je však otázne, ako bude pripravený na šampionát. Na jeho poste mu pribudla konkurencia, z áčka prišli Leo Sauer a Tomáš Suslov.

„Chcel by som sa vrátiť do formy. Kvôli šampionátu je to ešte väčšia motivácia. Už ani nevnímam, že som bol zranený,” priznal Kaprálik. Čo sa týka rýchlosti, tak mal pred zranením svetové parametre. Namerali mu aj 36 km/h.