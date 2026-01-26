Slovenky s debaklom na úvod ME. Grékyne rozhodli už na začiatku zápasu

Slovenské reprezentantky vo vodnom póle
Slovenské reprezentantky vo vodnom póle (Autor: Facebook/Slovakia Water Polo)
26. jan 2026 o 13:12
Najbližší nastúpia v utorok 27. januára o 10.30 h proti Nemecku.

ME vo vodnom póle žien - skupina A

Grécko - Slovensko 24:7 (8:1, 5:3, 7:1, 4:2)

Góly SR: Vitalianová 2, Baranovičová, Garančovská, Holičová, Kačková a Sedláková po 1

Slovenské reprezentantky vo vodnom póle odštartovali účinkovanie na majstrovstvách Európy v portugalskom Funchale (26. januára - 5. februára) prehrou.

V prvom zápase v rámci A-skupiny nestačili na Grécko, ktorému podľahli 7:24. Najbližší duel Sloveniek je na programe v utorok 27. januára o 10.30 h, kedy nastúpia proti Nemecku.

Do vyraďovacej časti postúpia dva najlepšie tímy, družstvá na 3. a 4. mieste čakajú súboje o 9.- 16. miesto.

    Slovenky s debaklom na úvod ME. Grékyne rozhodli už na začiatku zápasu
    dnes 13:12
