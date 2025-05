Deň 11 na MS: Česi kraľujú, ale šomrú na béčkový turnaj, Slovincov zachránil nový Janez

Hrdina Horák a komplikácie pre IIHF

„Je to neuveriteľné. V reprezentácii hrám dlho, asi 15 rokov, ale až dnes som sa dočkal, že sme sa zachránili v elitnej kategórii a to sme dvakrát hrali na olympijských hrách. Tento rok prišla do tímu mladá krv a všetko do seba zapadlo.

Verili sme si od prvého dňa, od reprezentačného zrazu v Maribore. Všetka česť hráčom, od prvého do posledného, ale naším hlavným záchrancom bol brankár Horák. Je skvelé, že mu zohnali pas a že sa stal novým Janezom,“ vravel obranca Blaž Gregorc.

Hrdinom Slovincov bol český brankár Lukáš Horák. Rodák z Mostu sa dostal cez Francúzsko a Dánsko do Ľubľany, kde výkonmi zaujal aj reprezentačného trénera Eda Terglava.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovinsko - Francúzsko