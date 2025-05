Diváci Červenku neznášali a vinili za zlyhania tímu. Dnes ho velebia, je kľúčom k medailám

"Podľa mňa mu zámorie nesadlo, respektíve, nebol v správnom čase v tom optimálnom tíme, kde by mu to svedčalo. Možno necítil dôveru zo strany trénera. Ťažko povedať, je to veľmi individuálne.

Čo sa týka Zlatej hokejky, priznám sa, že som o tom ani nevedel. Je to zvláštne, no nie je všetkým dňom koniec. Ak by sa Česku podarilo získať medailu na MS, Červenka by bol horúcim kandidátom na toto ocenenie.

David Pastrňák nazbieral v NHL veľa bodov, ale s Bostonom sa mu nepodarilo postúpiť do play-off. O to väčšia škoda pre Romana, že extraligový titul s Pardubicami mu tesne ušiel," uviedol tréner Čada.