Kapitáni prevzali zodpovednosť. Chceme vychovávať lídrov, hovorí manažér mládežníckych súťaží

Nová sezóna mládežníckych hokejových súťaží na Slovensku odštartovala aj s etickým kódexom, pod ktorý sa podpísali kapitáni juniorských a dorasteneckých tímov.
Skladá sa z ôsmich výrokov, medzi ktoré patria napríklad „hokej je fér“, „charakter tvorí hráča“, „tím je viac ako jednotlivec“ či „budeme pozitívnym príkladom“.
Zástupcovia mužstiev tak na seba symbolicky prevzali zodpovednosť za jeho dodržiavanie, no do rešpektovania týchto princípov sa má zapájať celý tím.
„Cieľom bolo dostať etický kódex hráčov medzi mladých ľudí, medzi mladých hokejistov. Zároveň sme chceli, aby sa pod kódex podpísali kapitáni. Aj takouto cestou chceme vychovávať lídrov tímov a lídrov reprezentácie.
A ak sa v dospelosti rozhodnú ísť mimohokejovou cestou, chceme, aby z nich boli lídri tímov vo firmách, v zamestnaní a celkovo v spoločnosti,“ vysvetlil podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja Michal Hudec, predseda Komisie mládeže SZĽH a manažér mládežníckych súťaží.
Niektoré kluby sa s myšlienkou stotožnili natoľko, že ho začali uplatňovať aj v žiackych kategóriách.
„Teší nás, že sa ku kódexu kluby postupne hlásia a berú si jeho myšlienku za svoju.
Spoločne tak vytvárame prostredie, v ktorom mladí ľudia chcú pôsobiť, rozvíjať sa a ktoré je zároveň prostredím, na ktoré sa môžu spoľahnúť aj ich rodičia,“ dodal Hudec.