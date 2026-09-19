Paráda v Trnave. Ronaldinho ukázal techniku, Kucka nožničky a víťazstvo oslavovali Slováci

Exhibičný zápas
Výber Legiend Slovenska - R10 Brazília 6:4 (2:2)
Góly: 19. a 22. Hološko, 75. Kucka, 78. Mak, 80. Jendrišek, 90. Belekanič - 3. a 56. Cleber, 30. Ronaldinho, 80. André Santos. Rozhodovali: Kružliak, v druhom polčase Bočková, vypredané
SR: Mucha - Petráš, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Hološko, Karhan, Kucka, Guéde, Jendrišek - Moravčík
striedali: Košický - Jambor, Breška, Mak, Belekanič, Sako
Brazília: Helton - Maicon, Aldair, Naldo - Adilson Tavares, Anderson Polga, Cleber, Kléberson - André Santos, Ronaldinho, Roberto Assis
striedali: Isaac Weiser, Sandro, Lucas Tavares, Claudinho, Ricardinho, Marcio Granados, Mauricio dos Santos
Exhibičný zápas medzi bývalými poprednými brazílskymi a slovenskými futbalistami sledoval v sobotu vypredaný Štadión Antona Malatinského.
Hlavným lákadlom bol 46-ročný Ronaldinho, bývalý ikonický futbalista Paríža Saint Germain, Barcelony či AC Miláno, držiteľ viacerých ligových titulov, víťaz Ligy majstrov či majster sveta s Brazíliou.
V jeho výbere R10 nechýbali ďalšie hviezdy ako Maicon, Naldo, Aldair, ale aj brat Ronaldinha Roberto Assis.
Slovenský výber viedol s kapitánskou páskou Miroslav Kahran, po jeho boku nastúpili také mená ako Ľubomír Moravčík či z mladšej generácie Martin Škrtel, Ján Ďurica alebo Juraj Kucka.
Štadión prvýkrát zaburácal pri Ronaldinovoej prihrávke zadovkou, na opačnej strane vzbudili veľký ohlas nožničky Kucku.
Skóre otvoril Brazílčan Cleber, ktorý svojho času pôsobil aj v trnavskom Spartaku. Slováci po viacerých nepremenených šanciach otočili stav dvoma gólmi Hološka.
Ronaldinho sa prvýkrát zapísal do listiny strelcov v 30. minúte, Mucha najprv jeho technickú penaltu vyrazil, ale Brazílčan stihol doraziť loptu do siete.
Cez prestávku vystúpila na hracej ploche s koncertom speváčka Emma Drobná, Ronaldinho zatiaľ obchádzal tribúny a zdravil fanúšikov, ktorí prišli do Trnavy z celého Slovenska ale i zahraničia.
Po zmene strán Ronaldinho prihral na tretí gól brazílskeho tímu Cleberovi a následne v rámci striedania opustil za potlesku ihrisko.
Góly padali aj naďalej. Slovenské legendy výsledok otočili gólmi Kucku a Maka, André Santos ale opäť vyrovnal.
Misky váh na slovenskú stranu znova priklonil Jendrišek a v závere sa ešte presadil Belekanič, ktorý stanovil výsledok na konečných 6:4.