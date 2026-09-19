Paráda v Trnave. Ronaldinho ukázal techniku, Kucka nožničky a víťazstvo oslavovali Slováci

Na snímke vpravo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Ján Ďurica bojujú o loptu.
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Na snímke vpravo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Ján Ďurica bojujú o loptu. (Autor: TASR)
TASR|19. sep 2026 o 20:06
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Slovenský výber viedol s kapitánskou páskou Miroslav Kahran.

Exhibičný zápas

Výber Legiend Slovenska - R10 Brazília 6:4 (2:2)

Góly: 19. a 22. Hološko, 75. Kucka, 78. Mak, 80. Jendrišek, 90. Belekanič - 3. a 56. Cleber, 30. Ronaldinho, 80. André Santos. Rozhodovali: Kružliak, v druhom polčase Bočková, vypredané

SR: Mucha - Petráš, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Hološko, Karhan, Kucka, Guéde, Jendrišek - Moravčík

striedali: Košický - Jambor, Breška, Mak, Belekanič, Sako

Brazília: Helton - Maicon, Aldair, Naldo - Adilson Tavares, Anderson Polga, Cleber, Kléberson - André Santos, Ronaldinho, Roberto Assis

striedali: Isaac Weiser, Sandro, Lucas Tavares, Claudinho, Ricardinho, Marcio Granados, Mauricio dos Santos

Exhibičný zápas medzi bývalými poprednými brazílskymi a slovenskými futbalistami sledoval v sobotu vypredaný Štadión Antona Malatinského.

Hlavným lákadlom bol 46-ročný Ronaldinho, bývalý ikonický futbalista Paríža Saint Germain, Barcelony či AC Miláno, držiteľ viacerých ligových titulov, víťaz Ligy majstrov či majster sveta s Brazíliou.

V jeho výbere R10 nechýbali ďalšie hviezdy ako Maicon, Naldo, Aldair, ale aj brat Ronaldinha Roberto Assis.

Slovenský výber viedol s kapitánskou páskou Miroslav Kahran, po jeho boku nastúpili také mená ako Ľubomír Moravčík či z mladšej generácie Martin Škrtel, Ján Ďurica alebo Juraj Kucka.

Fotogaléria z exhibície Ronaldinho Show Slovakia 2026
Na snímke bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho reaguje počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.
Na snímke zľava bývalý brazílsky futbalista Cléber Silva a bývalý slovenský brankár Ján Mucha počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.
Na snímke bývalý slovenský futbalista Milan Jambor (uprostred) a bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho (vľavo) reagujú počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.
Na snímke bývalý brazílsky futbalista Naldo počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.
12 fotografií
Na snímke sprava bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Juraj Kucka sa fotia počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke zľava bývalý slovenský futbalista Filip Hološko a bývalý brazílsky futbalista Kléberson bojujú o loptu počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke zľava bývalý brazílsky futbalista Kléberson a bývalý slovenský futbalista Martin Škrtel bojujú o loptu počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho prichádza na priateľský zápas medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke vpravo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho sa usmieva počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke uprostred bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho reaguje počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke vpravo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Ján Ďurica bojujú o loptu počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Na snímke vľavo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Miroslav Karhan si zdravia počas priateľského zápasu medzi brazílskym R10 tímom vedeným slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Štadión prvýkrát zaburácal pri Ronaldinovoej prihrávke zadovkou, na opačnej strane vzbudili veľký ohlas nožničky Kucku.

Skóre otvoril Brazílčan Cleber, ktorý svojho času pôsobil aj v trnavskom Spartaku. Slováci po viacerých nepremenených šanciach otočili stav dvoma gólmi Hološka.

Ronaldinho sa prvýkrát zapísal do listiny strelcov v 30. minúte, Mucha najprv jeho technickú penaltu vyrazil, ale Brazílčan stihol doraziť loptu do siete.

Cez prestávku vystúpila na hracej ploche s koncertom speváčka Emma Drobná, Ronaldinho zatiaľ obchádzal tribúny a zdravil fanúšikov, ktorí prišli do Trnavy z celého Slovenska ale i zahraničia.

Po zmene strán Ronaldinho prihral na tretí gól brazílskeho tímu Cleberovi a následne v rámci striedania opustil za potlesku ihrisko.

Góly padali aj naďalej. Slovenské legendy výsledok otočili gólmi Kucku a Maka, André Santos ale opäť vyrovnal.

Misky váh na slovenskú stranu znova priklonil Jendrišek a v závere sa ešte presadil Belekanič, ktorý stanovil výsledok na konečných 6:4.

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Na snímke vpravo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Ján Ďurica bojujú o loptu.
Na snímke vpravo bývalý brazílsky futbalista Ronaldinho a bývalý slovenský futbalista Ján Ďurica bojujú o loptu.
Paráda v Trnave. Ronaldinho ukázal techniku, Kucka nožničky a víťazstvo oslavovali Slováci
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