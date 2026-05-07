Slováci môžu na MS prekvapiť podobne ako v Miláne. Kedy hrajú a kde ich sledovať

Najlepší hokejisti planéty sa zišli vo februári tohto roka na zimnej olympiáde v Miláne, ale aj májové majstrovstvá sveta v hokeji sľubujú zaujímavú zápletku a atraktívny turnaj.
Šampionát sa uskutoční od 15. do 31. mája vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg.
Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh nemá k dispozícii taký kvalitný káder ako na olympijskom turnaji, ale šancu predviesť sa na medzinárodnej scéne dostanú ďalší hráči a Slováci môžu aj vo Švajčiarsku pozitívne prekvapiť.
Zo slovenských hokejistov, ktorí v tejto sezóne nastúpili v NHL, si na šampionáte zahrá útočník New York Rangers Adam Sýkora a Martin Pospíšil z Calgary Flames. Ten sa prvý raz na majstrovstvách sveta predstaví s bratom Kristiánom.
Po troch rokoch sa na MS opäť uskutoční pikantné derby bývalých federálnych partnerov Česka a Slovenska.
