Slováci môžu na MS prekvapiť podobne ako v Miláne. Kedy hrajú a kde ich sledovať

Radosť slovenských hokejistov na minuloročných MS 2025 vo Švédsku. (Autor: Oscar Larsson / @FotoOscar.se)
Sportnet|7. máj 2026 o 11:27
Najlepší hokejisti planéty sa zišli vo februári tohto roka na zimnej olympiáde v Miláne, ale aj májové majstrovstvá sveta v hokeji sľubujú zaujímavú zápletku a atraktívny turnaj.

Šampionát sa uskutoční od 15. do 31. mája vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg.

Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh nemá k dispozícii taký kvalitný káder ako na olympijskom turnaji, ale šancu predviesť sa na medzinárodnej scéne dostanú ďalší hráči a Slováci môžu aj vo Švajčiarsku pozitívne prekvapiť.

Zo slovenských hokejistov, ktorí v tejto sezóne nastúpili v NHL, si na šampionáte zahrá útočník New York Rangers Adam Sýkora a Martin Pospíšil z Calgary Flames. Ten sa prvý raz na majstrovstvách sveta predstaví s bratom Kristiánom.

Po troch rokoch sa na MS opäť uskutoční pikantné derby bývalých federálnych partnerov Česka a Slovenska.

