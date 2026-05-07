Zo Spišskej až k reprezentácii. Chcem si to užiť a uvidím, ako to dopadne, hovorí obranca

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Adam Žiak.
Na snímke slovenský hokejový reprezentant Adam Žiak. (Autor: TASR)
TASR|7. máj 2026 o 14:18
ShareTweet0

Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne.

Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne, na ktorom už štvrtú sezónu hrá slovenskú extraligu.

„Keď sa začínala záverečná príprava, tak som mal kdesi vzadu v hlave to, že záverečný týždeň prípravy bude práve v Spišskej. Veľmi som veril, že dostanem šancu hrať,“ uviedol Žiak.

Pre 26-ročného obrancu Spišskej Novej Vsi sa klubová sezóna skončila už v polovici marca, keď jeho tím vypadol v predkole play off s Michalovcami.

O niekoľko dní sa pripojil k reprezentačnému tímu a absolvoval prípravné bloky, ktoré vyústili do zápasov so Švajčiarskom, Nemeckom a Lotyšskom.

Jeho meno figuruje aj v menoslove hráčov pre záverečný týždeň prípravy na MS vo Švajčiarsku (15.-31. mája).

Nedával som si vysoké očakávania

„Som veľmi rád, že tu môžem byť a zároveň aj vidieť, ako je prerobený štadión. Išiel som týždeň po týždni a nedával som si vysoké očakávania.

Sústredím sa na to, čo sa momentálne deje. Som veľmi vďačný, že môžem hrať reprezentačný zápas pred domácim publikom. Chcem si to užiť a uvidím, ako to dopadne,“ konštatoval Žiak.

Tréner Vladimír Országh sa v úvode posledného týždňa prípravy vyjadril, že veľká časť z aktuálneho kádra sa dostane na MS. V prípade Žiaka by išlo o prvú účasť na svetovom šampionáte. Účasť však zatiaľ nemá istú, v prvom rade sa sústredí na prítomnosť.

V piatok (18.00) a sobotu (16.00) sa v najcennejšom drese predstaví v dôverne známom prostredí. „Určite príde moja rodina a aj veľa známych. Bude to špecifické,“ netajil.

Slovenská reprezentácia sa na štadión do Spišskej Novej Vsi vráti po štyroch rokoch. V apríli 2022 bol dejiskom prípravného zápasu s Českom (3:1), ktorý Žiak sledoval iba z pozície diváka. Tentoraz bude jeden z hlavných aktérov.

Môžem reprezentovať aj klub i seba

„Už viem, ako spracovať emócie, aby som nikdy nebol príliš vysoko a ani príliš nízko. Snažím sa užiť si každý týždeň v reprezentácii. To, že môžem reprezentovať aj klub i seba, znamená pre mňa naozaj veľa.

Pamätám si na reprezentačný zápas, ktorý sa pred niekoľkými rokmi hral v Spišskej Novej Vsi. Adam Jánošík bol po dueli na ľade a ďakoval mu celý štadión. V kútiku duše som si prial zažiť niečo také. Verím, že sa mi to podarí,“ uzavrel Žiak.

Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Na snímke slovenský hokejový reprezentant Adam Žiak.
    Na snímke slovenský hokejový reprezentant Adam Žiak.
    Zo Spišskej až k reprezentácii. Chcem si to užiť a uvidím, ako to dopadne, hovorí obranca
    dnes 14:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Zo Spišskej až k reprezentácii. Chcem si to užiť a uvidím, ako to dopadne, hovorí obranca