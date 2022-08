Slovan v prípade postupu cez Olympiakos narazí na súpera z Cypru alebo Izraela

NYON. Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v prípade postupu do play off Európskej ligy zdolaný tím z dvojice 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov Maccabi Haifa a Apollon Limassol.

V play off EL sa predstaví 20 tímov. Sedem začne v tejto časti, doplní ich šesť neúspešných z tretieho kola kvalifikácie LM, päť postupujúcich z majstrovskej vetvy tretieho kola kvalifikácie Európskej ligy a dvaja postupujúci z hlavnej vetvy EL.

Kluby boli rozdelené do štyroch košov. V prvom koši bolo šesť mužstiev, ktoré do EL vstúpia až v play off. V druhom boli vypadávajúci z tretieho kola kvalifikácie LM. Práve z týchto dvoch košov vzišiel možný súper Slovana.