Hagaru čakajú najväčšie preteky, postúpi na olympiádu? Mám ešte veľa síl, tvrdí

BRATISLAVA. Písomné maturity má za sebou, teraz sa chystá na svoje štvrté majstrovstvá sveta. Aktuálne najlepší slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa tento týždeň predstaví na svetovom šampionáte v Bostone, kde bude bojovať o olympijskú miestenku. Program a výsledky ME v krasokorčuľovaní 2025 Slovensko bude mať zastúpenie aj v kategórii žien vďaka Vanese Šelmekovej, i v kategórii tancov na ľade zásluhou dvojice Mária Sofia Pucherová, Nikita Lysak. Všetci z nich už majú skúsenosti z najvyššieho fóra.

Smer Miláno Väčšina miesteniek na ZOH 2026 sa rozdá práve v Bostone. V kategóriách jednotlivcov je to po 24 miesteniek, v tancoch 19 a v športových dvojiciach 16. Na to, aby niekto získal olympijskú miestenku, teda bude kľúčové kvalifikovať sa do voľných jázd. To sa zo slovenských reprezentantov podarilo na majstrovstvách sveta zatiaľ len Hagarovi. 18-ročný pretekár obsadil v roku 2023 na MS v japonskej Saitame celkové 23. miesto. Na svojich prvých MS v roku 2022 bol 26., kým vlani v Montreale po nevydarenom krátkom programe skončil až na 35. mieste.

Pretekári môžu získať pre svoju krajinu aj viac miesteniek. Napríklad ak krasokorčuliar z krajiny, ktorý má iba jedného zástupcu na MS, skončí do druhého miesta, pre svoju krajinu získa až tri miestenky. To znamená, že miestenku nedostane automaticky prvých 24 pretekárov, ale umiestnenie v prvej dvadsiatke už pravdepodobne bude stačiť.

Dvojnásobný bronzový medailista z juniorských majstrovstiev sveta Adam Hagara má reálnu šancu na splnenie tejto méty, musí však zajazdiť bezchybný krátky program. Jeho osobné maximum v krátkom programe je 80,90 bodu, medzi seniormi na veľkom šampionáte je zatiaľ jeho najlepšie skóre 77,06 bodu. Na postup do voľných jázd bolo treba vlani 73,23 bodu, pred dvoma rokmi stačilo 70,29 bodu. Vtedy to bol práve Hagara, ktorý sa dostal do finále z 24. miesta. Zajazdiť čisté jazdy Slovenský krasokorčuliar si uvedomuje dôležitosť súťaže. „Som dobre naladený a pripravený. Teším sa na šampionát. Je to môj koniec sezóny, ale zároveň aj najväčšie preteky sezóny. Mám ešte veľa síl a dúfam, že sa všetko podarí ako sa má,“ vyhlásil. Hagara v druhej polovici sezóny jazdil absolútne bez zaváhania, zdobí ho úchvatná vyrovnanosť a stabilita. Krátky program na pieseň Another Love od Toma Odella zajazdil dokonca na všetkých pretekoch aktuálnej sezóny bez chyby. V Bostone ho predvedie poslednýkrát, od novej sezóny bude mať nový krátky program.

„Mojím cieľom je zajazdiť čisté jazdy a keď to spravím, tak budem mať šancu sa kvalifikovať. Viem, na čo mám,“ vravel Hagara. Pred šampionátom trénoval aj štvoritý tulup. „Stále na tom pracujeme. Ak to pôjde, zaradím ho, ale ak si ešte nebudem istý, tak nie,“ podčiarkol slovenský krasokorčuliar. Na nedávnych juniorských majstrovstvách sveta sa zase ukázalo, že aj bez štvoritého skoku je konkurencieschopný práve vďaka vysokej kvalite predvedených prvkov.

Zatiaľ iba Kažimír Na poslednej olympiáde v Pekingu Slovensko nemalo zastúpenie v krasokorčuľovaní. Hoci v minulosti až traja slovenskí krasokorčuliari získali medailu na ZOH, Karol Divín, Ondrej Nepela a Jozef Sabovčík dosahovali svoje úspechy ešte vo farbách Československa. V ére samostatnosti malo Slovensko pretekára v kategórii mužov na ZOH iba raz: bol ním Róbert Kažimír, ktorý v roku 1998 v Nagane skončil na 26. mieste.

Slovenskí krasokorčuliari na OH v ére samostatnosti 1994, Lillehammer -- 1998, Nagano Róbert Kažimír muži 26. miesto 2002, Salt Lake City Zuzana Babiaková ženy 21. miesto Oľga a Jozef Beständigovci športové dvojice 17. miesto 2006, Turín -- 2010, Vancouver Ivana Reitmayerová ženy 28. miesto 2014, Soči Nicole Rajičová ženy 24. miesto 2018, Pjongčang Nicole Rajičová ženy 14. miesto Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley tance na ľade 20. miesto 2022, Peking --

Ak Hagarovi olympijský plán nevyjde v Bostone, nič nie je stratené, v septembri totiž bude ešte v Pekingu dodatočná kvalifikácia. „Chcel by som to spraviť čo najskôr, robím pre to všetko na tréningoch. Myslím si, že tento rok to mám dobre našliapnuté,“ vravel sebavedomo mladý Slovák. Šampionát sa koná v hale TD Garden, kde hrá svoje domáce zápasy aj Boston Bruins. „Teším sa na halu. Počul som, že bude vypredané,“ poznamenal slovenský pretekár.

V Spojených štátoch sa predstaví po prvýkrát, ale v Kanade už súťažil, takže má skúsenosti so zámorskými užšími klziskami. „Myslím si, že tréningmi sa na to prispôsobím,“ uzavrel Hagara. Mentálna koučka jej pomáha Vanesa Šelmeková pred rokom skončila na MS na 30. mieste, v aktuálnej sezóne sa však na majstrovstvách Európy dostala do voľných jázd a napokon obsadila 20. miesto. A to napriek tomu, že bola zranená a pri každom skoku ju pichlo. „Stále riešime to zranenie. Doktori povedali, že by som si mala dať pauzu, akonáhle začnem viac trénovať, tak sa mi to vracia,“ uviedla pre Sportnet 18-ročná Žilinčanka. Chodí na fyzioterapiu a masáže, ale ak má väčšiu záťaž, cíti, že noha mu tuhne a obmedzuje ju to v rotácii. Pred šampionátom je však odhodlaná. „Zatejpujem si to a pôjdem cez bolesť. Budem sa snažiť urobiť maximum,“ vravela.

Jej sezónne maximum z pretekov ISU je v krátkom programe 50,42 bodu, vlani bolo treba na postup do finále 54,65 bodu. „Budem musieť zajazdiť čistý program, aby som mala šancu postúpiť. Pracujem aj s mentálnou koučkou, lebo posledné obdobie nebolo pre mňa jednoduché. Myslím si, že spolupráca mi pomáha,“ prezradila Šelmeková.