Vôbec sme sa neposunuli? Slovenskí tanečníci na ľade zažili nemilé prekvapenie

Zlepšenie tam je

Podľa Lysaka zohralo úlohu aj to, že Slovensko nemalo v súťaži tancov rozhodcu, ale Pucherová si myslí, že to nebolo kľúčové.

„Všeobecne sa to berie tak, že ak máte progres zo sezóny na sezónu, tak by tie body by mali byť vyššie. Rozhodcovia nás videli a sami povedali nášmu trénerovi, že vidia zlepšenie. Ak by nám to nehovorili, alebo by sa na nás pozerali inak, ako vidíme my seba , tak by som to brala. Ale takto je to nepochopiteľné,“ doplnila.

„Neprikrášľujeme si veci, sme na sebe prísni. Vieme, že ešte veľa vecí, ktoré treba opraviť, ale to zlepšenie je tam na milión percent,“ vravela.