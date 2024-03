Hagara nie je stroj, voľné jazdy budú bez neho. Je to šport, utešoval ho tréner

BRATISLAVA. Raz to malo prísť aj podľa zákona veľkých čísel. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas celej sezóny podával neskutočne spoľahlivé výkony, krátke programy jazdil bez najmenšieho zaváhania a postupne si vylepšoval sezónne maximum. Na majstrovstvách sveta seniorov v Montreale však prišla chyba. Najlepší slovenský krasokorčuliar najprv pokazil trojitý axel a rozpadla sa mu aj následná pirueta. Za svoj krátky program dostal 65,37 bodu a nepostúpil do voľných jázd.

Tretí seniorský šampionát

17-ročný pretekár nastúpil na ľad v piatej rozjazdke so štartovým číslom 24. Úroveň pretekov bola veľmi vysoká, už v prvej rozjazdke padlo skóre 80 bodov. "Sledoval som to, body boli vysoké, ale vedel som, že keď zajazdím to, čo viem, tak sa môžem dostať do voľných jázd," povedal pre Sportnet v telefonickom rozhovore priamo z Montrealu Adam Hagara.

Adam Hagara počas krátkeho programu mužov na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v kanadskom Montreale. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Mladý Slovák sa na seniorskom svetovom šampionáte predstavil po tretí raz. V roku 2022 v Montpellieri skončil na 26. mieste, vlani v Saitame sa dostal do finále a obsadil konečné 23. miesto.

Majstrovstvá sveta v Montreale boli pre Hagaru jedenáste preteky v extrémne dlhej sezóne, ktorá sa začala už na prelome augusta a septembra. Bola to prelomová sezóna v kariére najlepšieho slovenského krasokorčuliara, keď získal bronz vo finále juniorskej Grand Prix, striebro na ZOH mládeže a bronz na majstrovstvách sveta juniorov. "Na poslednej súťaži sezóny som sa ešte snažil ukázať, čo vo mne je a zajazdiť najlepšie ako viem. Tentoraz to nevyšlo, ale som rád, že som mal možnosť tu byť," vravel.

Problém s axlom Svoj krátky program na pieseň Another Love od Toma Odella začal krásnou kombináciou trojitého flipa s trojitým tulupom, no potom pri trojitom axli prišlo zaváhanie a rozpačitý dopad na dve nohy. "Neviem, čo sa tam stalo. Išiel som do toho naplno. Možno som niečo zachytil na ľade. Ako som odskočil, hodilo ma to dokriva, nemohol som to ustáť," vysvetľoval slovenský pretekár. V následnej kombinovanej piruete stratil rovnováhu a za tento prvok nedostal vôbec žiadne body.

"Mohol som sa viac sústrediť na tú piruetu. Po tom axli som sa asi trochu ponáhľal, lebo som chcel ísť ešte viac naplno," vravel Hagara. Ďalšia časť jazdy už bola bez chýb, slovenský pretekár zvládol trojitý lutz, krokovú sekvenciu i dve ďalšie piruety. "Pocity teraz nemám, tie prídu až neskôr. Som samozrejme sklamaný z tej jazdy. Na druhej strane ma teší, že som tu bol a že som to nevzdal do posledného momentu," uviedol Hagara.

Vymenil nôž Pred majstrovstvami sveta nalomil nôž na korčuli, nevedel, či vydrží ešte posledné preteky sezóny a tak ho radšej vymenil. "Na tréningoch sa mi však darilo, takže ten problém nebol v noži. Skôr vo mne," poznamenal až príliš sebakriticky Hagara. "Je to šport," utešoval ho tréner Vladimír Dvojnikov, keď slovenský pretekár schádzal z ľadu. Nezatracoval ho ani šéf zväzu Jozef Beständig. "Adam má za sebou veľmi dlhú a veľmi náročnú sezónu. V krátkom programe mal možno jedno zaváhanie vo Varšave, ale na tých najdôležitejších súťažiach krátky program zvládol, a nebolo ich málo. Už sa mi zdalo, že Adam je stroj. Nie je v ľudských silách vždy takto jazdiť," povedal Beständig pre Sportnet.

Stále sa chce zlepšovať Na šampionáte v Montreale sa v kategórii mužov predstavilo 40 pretekárov, do voľných jázd postupuje 24 z nich. Na porovnanie, vlani v Saitame súťažilo 34 mužov a na postup do finále bolo treba 70,29 bodu. Vtedy bol posledný nad čiarou práve Hagara. V tomto roku sa napríklad nedostal do voľných jázd ani dvojnásobný medailista zo svetových šampionátov Číňan Boyang Jin.

Hagaru čaká v nasledujúcich dňoch oddych. "Plánujem si dať teraz na pár dní ľahší režim a potom sa znovu dostanem do obvyklého tempa. Budem skúšať nové prvky, štvoritý skok. Skrátka, zlepšovať sa," vyhlásil Hagara. Radšej teraz ako o rok Slovenský pretekár bude mať aj v ďalšej sezóne ten istý krátky program, ale novú voľnú jazdu. "Chcel som sa dostať do finále aj preto, aby som sa rozlúčil s voľnou jazdou Dream On. Takto tá rozlúčka bola už vlastne na juniorskom svetovom šampionáte," uviedol Hagara.