Cristiano Ronaldo do Slavie Praha? V Česku snívajú o prestupovej bombe

Fanúšikovia však stále veria v jeho návrat do prestížnych súťaží. Dokonca podľa mediálnych informácií má byť v jeho zmluve klauzula, že by mohol hosťovať v klube, ktorý bude hrať európsku Ligu majstrov.

PRAHA. Deväťnásobný saudskoarabský majster Al-Nassr sa v úvode zimného prestupového obdobia zviditeľnil ziskom lukratívnej posily. Do tímu prišiel Cristiano Ronaldo.

„Tešíme sa na spoluprácu s tímom Al-Nassr,“ napísal Tvrdík na Twitter. Bližšie informácie však neposkytol, nespravil tak ani samotný klub.

V Česku však tieto fotografie spôsobili veľký rozruch. Fanúšikovia začali uvažovať, či by Al-Nassr s veľkou hviezdou nezavítal do Edenu na priateľský zápas.

Znie to ako sci-fi, ale v kuloároch kolujú aj bláznivejšie teórie, ako trebárs, či by v prípade postupu Slavie do skupinovej fázy Ligy majstrov nemohol hosťovať Ronaldo práve v zošívanom drese.