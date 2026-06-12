VIDEO: Česko rieši brutálnu bitku. Ultras Slavie Praha napadli piatich mužov

V Česku sa aktuálne vo veľkom rieši ďalší futbalový škandál spojený s fanúšikmi Slavie Praha, ktorí v hlavnom meste v časti Hostivař napadli piatich mužov, ktorí práve odchádzali z posilňovne.
Stalo sa to ešte v úvode apríla, keď približne 25 maskovaných osôb napadlo skupinku priaznivcov iného futbalového klubu.
"Podľa doteraz zistených informácií a zaistených kamerových záznamov si priaznivci jedného z futbalových tímov cielene počkali na päticu fanúšikov iného celku pred budovou a v okamihu, keď opúšťali vstupný priestor, ich brutálne napadli," uviedla česká polícia.
"Dvom poškodeným sa podarilo uniknúť do horného poschodia, avšak traja ďalší boli opakovane napádaní silnými údermi a kopmi do celého tela, a predovšetkým do oblasti hlavy.
VIDEO: Ultras Slavie napadli piatich mužov
Kamery umiestnené v budove zachytili celé napadnutie a konanie neznámych páchateľov," píše sa ďalej v príspevku. Polícia následne priblížila, že celý incident bol natoľko brutálny, že "je len zázrak, že poškodení prežili".
Muži pri útoku utrpeli mnohopočetné poranenia na tele a zlomeniny v oblasti hlavy a tváre. Na miesto bola privolaná zdravotnícka záchranná služba, ktorá sa o mužov postarala.
"Policajti vo veci začali úkony trestného konania pre trestný čin ublíženia na zdraví, keď v prípade vypátrania a odsúdenia hrozí páchateľom trest odňatia slobody v dĺžke až ôsmich rokov," doplnili muži zákona s tým, že potrebujú pomoc od verejnosti ohľadom informácií o osobách, ktoré násilie iniciovali.