Obrovský škandál v Česku. Karvinú vylúčili z ligy, môže prísť o európske poháre

Hráči MFK Karviná.
Hráči MFK Karviná. (Autor: facebook/MFK Karviná)
ČTK, TASR|15. jún 2026 o 22:05
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Klub navyše dostal pokutu desať miliónov českých korún.

Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok vylúčila klub MFK Karviná kvôli ovplyvneniu troch zápasov z prvej futbalovej ligy.

Klub navyše dostal pokutu desať miliónov českých korún (400-tisíc eur). Primátor Karvinej a predstaviteľ MFK Jan Wolf nesmie kvôli ovplyvneniu troch zápasov pôsobiť 12 rokov vo futbale a dostal trojmiliónovú pokutu (120-tisíc eur).

Etická komisia o tom informovala vo vyhlásení na webe s tým, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Popri klube a Wolfovi v pondelok komisia potrestala zákazom činnosti od 15 mesiacov do 12 rokov a pokutami od 20 000 českých korún (800 eur) do 140 000 korún (5500 eur) ďalších piatich členov: hráčov Nicolasa Tilkeridisa, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číža a Jiřího Remiáša.

Pokiaľ bude Karviná naozaj preradená do druhej ligy, takmer s istotou príde o miesto v Konferenčnej lige, ktoré si vybojovala triumfom v domácom pohári.

Z verdiktu by mohla ťažiť pražská Dukla, ktorá ako posledný klub najvyššej súťaže zostúpila.

Pokiaľ sa Karviná s Wolfom proti verdiktu neodvolá, na čo má päť dní, bude rozhodnutie platiť. A keďže sezóna bude formálne ukončená až 22. júna, teda presne o týždeň, Dukla sa zachráni.

Karviná bola do korupčnej aféry, ktorá vypukla tento rok v marci, zapojená cez primátora Wolfa, ktorý je zároveň šéfom klubu.

Wolf vraj okrem iného ovplyvnil zápas s Českými Budějovicami v marci 2024 a tiež mal ponúknuť úplatok vo výške stotisíc korún budějovickému hráčovi Samuelovi Šigutovi a prisľúbiť mu prestup, ku ktorému nakoniec skutočne došlo.

Karviná vtedy bola posledná a suseda v tabuľke zdolala 2:1 gólom zo spornej penalty v nastavenom čase.

Podozreniu čelia aj rozhodcovia Všetečka so Zelinkou, tým však nedávno Etická komisia zrušila dočasné zákazy činnosti a prerušila disciplinárne konanie kvôli súbehu s trestným konaním.

Pred barážovým dvojstretnutím s Vyškovom potom údajne Wolf urobil obdobnú ponuku ako Šigutovi aj kapitánovi Vyškova Filipovi Štěpánkovi. 

Česko

    Hráči MFK Karviná.
    Hráči MFK Karviná.
    Obrovský škandál v Česku. Karvinú vylúčili z ligy, môže prísť o európske poháre
    dnes 22:05
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