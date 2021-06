Mohu riešia právnici. Nikto nemôže byť viac ako klub, vraví Kmotrík

BRATISLAVA. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava odštartovali najskôr spomedzi všetkých účastníkov Fortuna ligy letnú prípravu. Počas nej ich čakajú dve sústredenia, kondičné bude v Šamoríne a herné absolvujú v rakúskom stredisku Bad Tatzmannsdorf. Kvalifikácia Ligy majstrov? Zápas roka "Máme štyri týždne. Vo výborných podmienkach v Šamoríne sa zameriame na fyzickú prípravu. Potom odchádzame do Rakúska, kde odohráme tri prípravné zápasy. Generálku absolvujeme so Zlínom," informoval tréner Vladimír Weiss st. na oficiálnej klubovej stránke.

Úvodný súťažný zápas čaká Slovan už 6. alebo 7. júla v prvom kole kvalifikácie Ligy majstrov. Súpera spozná na žrebe 15. júna. "Pre nás to bude zápas roka. Musíme ho zvládnuť, ani si neviem predstaviť, že by sa nám to nepodarilo," zdôraznil Weiss st. Weiss: Strelec? Nie je to také vážne V príprave sa slovenský majster stretne napríklad aj s Dinamom Záhreb. "Chcel som ťažkých súperov. V rokovaní je ešte jeden zápas, možno sa stretneme aj s CSKA Moskva. Je to otázka dohovoru. Čakajú nás súperi, ktorí radi behajú, ukážu naše nedostatky i klady. Tieto zápasy sú určené na to, aby sme sa zlepšili po fyzickej stránke i po taktickej stránke, najmä na toto budú zamerané posledné dva týždne prípravy."

S mužstvom zatiaľ netrénoval zranený útočník David Strelec. "Nie je to až také tragické, ako to vyzeralo. David má v svale 12-centimetrovú trhlinku, ale nie je to tak hlboko a také vážne, aké to bolo na prvý pohľad. Potrebuje 2-3 týždne liečebného pokoja. Tento týždeň si ešte oddýchne a od budúceho sa začne pripravovať s tímom. Do Rakúska už pôjde s nami," dodal Weiss st.

S Mohom už nerátajú V Slovane už nerátajú s marockým krídelníkom Mohom. "Téma Moha je veľmi komplikovaná, vec je v rukách právnikov, ktorí rokujú so zástupcami Mohu. Uvidíme, ako to celé dopadne. Nikto, my, hráči ani tréneri, nemôžu byť viac ako klub. Pokiaľ tu niekto nechce byť a robí všetko pre odchod, tak by nebolo správne ho nasilu držať," povedal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.

Moha (vpravo) v drese ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

"Naším cieľom nebolo jeho odchod zvrátiť alebo ho prilákať naspäť. Hľadáme formu, ako sa rozísť a právne to dotiahnuť. Pre nás je téma Moha uzavretá, už je to v rukách právnikov, aby to dotiahli za nás," pokračoval Kmotrík. Kmotrík: Máme rozbehnuté 2-3 rokovania Podľa Kmotríka klub momentálne rokuje o niektorých prestupoch smerom von z kádra. "Sme blízko k dotiahnutiu transferu Nona Villara, tento hráč nás v najbližších dňoch pravdepodobne opustí. Ďalšie zmeny by som zatiaľ nerád konkretizoval. Máme rozbehnuté ešte 2-3 rokovania, uvidíme, ako sa vyvinú, a čo sa nám podarí zrealizovať," uviedol Kmotrík.

"Ako som už spomenul, na trhu budeme hľadať možnosť vykompenzovať straty, ktoré sme utŕžili v dôsledku pandémie a vypadnutia v pohároch. Finančná situácia je veľmi náročná, nielen v Slovane, ale naprieč celou Európu. Uvidíme, ako trh bude reagovať v rámci dopytu, my sa budeme snažiť vykompenzovať straty a reagovať na to, čo príde," vysvetlil. Kmotrík však uviedol, že Slovan pracuje aj na posilnení kádra: "V lete uprednostníme krátkodobý cieľ, ktorým je kvalifikácia do skupinovej fázy jedného z európskych pohárov. Zameriame sa na skúsených, kvalitných hráčov, ktorí nám môžu okamžite pomôcť. Opäť je to aj o financiách. Straty môžeme vykompenzovať aj kvalifikáciou do európskeho pohára, preto potrebujeme hotových hráčov, ktorí môžu byť hneď prínosom."