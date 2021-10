Zľakli sa strelci Bubáka v bránke? Líder dostal zatiaľ iba tri góly

Len tri inkasované góly v deviatich stretnutiach sú skoro unikátom, no pikantériou je, že do nedeľňajšieho zápasu s Tovarníkmi (5:1) inkasovalo Gabčíkovo iba od futbalistov s prvoligovou minulosťou.

Futbalisti ŠK 1923 Gabčíkovo vedú po deviatich odohraných kolách štvrtú ligu Juhovýchod ZsFZ bez jedinej prehry s náskokom troch bodov pred nebezpečnými Kozárovcami, no do očí doslova bije ďaleko najlepšie skóre 31:3.

Keď sme sa pred nedeľným stretnutím deviateho kola s Tovarníkmi spýtali manažéra ŠK 1923 Gabčíkovo Zsolta Kovácsa či v tíme lídra súťaže vedia, kto im strelil v dovtedajšom priebehu súťaže spomínané dva góly, funkcionár bez zaváhania reagoval. „Samozrejme, že vieme, veď sú to futbalisti, ktorí hrávali prvú ligu. V domácom zápase s Patou nám ale vtedy v zostave chýbal stredný obranca a kapitán mužstva Ivan Minčič a ja si dovolím povedať, že keby na ihrisku bol, tak sa Róbert Valenta do tej šance nedostane. Inak, v tom zápase sme tesne pred prestávkou zahodili pokutový kop,“ obzrel sa k zápasu tretieho kola, ktorý sa hral pred návštevou bezmála 500 divákov funkcionár, ktorý zažil za 25 rokov pri futbale vzostupy aj pády gabčíkovského klubu.

Gabčíkovo vedie štvrtú ligu bez jedinej prehry a naozaj to vyzerá na boj o najvrchnejšie priečky. „Za tie roky pri futbale som sa naučil o takýchto témach nahlas nehovoriť, ale o to viac pracovať pre klub. Okrem domácej remízy s kvalitnou Patou sme stratili dva body už iba v Hurbanove, kde naši mladí hráči pozahadzovali veľa šancí a dostali brankára Juhása do zostavy kola.“ Manažérovi neunikla ani narastajúca úroveň futbalu v Hurbanove. „Tam sa zrejme začína prejavovať spolupráca s druholigovým Komárnom.

A vyzerá to tak, že lídrovi súťaže sa to aj darí, veď v nedeľnom zápase zvládol ďalšiu domácu prekážku, ktorou boli štvrté Tovarníky. Keď však bolo dvadsať minút pred koncom po exportnom góle tretieho najlepšieho strelca súťaže Kevina Zsigmonda do vinkla už 4:0 prišiel tretí jesenný gól do gabčíkovskej siete. A aj v ňom mal prsty bývalý prvoligový futbalista Adrián Candrák (ViOn Zlaté Moravce), ktorý si skúsene vypýtal štandardku v rohu ihriska a po nej hostia znížili na 4:1.

„Neviem, či tam po góle na 4:0 nedošlo ku krátkodobej strate koncentrácie, no lopta sa po centri približne od rohovej zástavky poodrážala na päťke a dostali sme gól,“ hovorí Johancsik. Jeho hráči ešte stihli upraviť na konečných 5:1 a v tabuľke si upevnili prvé miesto s impozantným skóre 31:3 a trojbodovým náskokom pred Kozárovcami.

Ich vzájomný zápas je na programe v dvanástom kole a v šlágri kola bude líder čeliť druhému v poradí na jeho pôde. V Tekove to bude zaiste sviatok futbalu, kedy ale môže naraziť kosa na kameň. A pozor, Lokomotívu strelecky ťahá najlepší kanonier súťaže Daniel Drienovský, ktorý sa dvakrát núkať určite nenechá ani proti lídrovi, hoci ten má v bránke Bubáka. Drienovský má už dostatok skúseností nato, aby sa ho zľakol.