Úvod play-off prinesie aj súboj generácií. Pre víťazstvo urobím všetko, vraví talent

Základná časť jarnej Niké Dart ligy má za sebou 91 zápasov základnej časti. Počas troch hracích dní videli diváci kvalitné výkony, zápasy s priemerom nad 90 bodov, zvraty, prekvapenia či množstvo hodených maxím.
Kvalita súťaže a vyrovnanosť stúpa. Iba v jednom prípade sa celkový priemer hráča nedostal nad 70 bodov. Naopak, v prípade Martina Homolu sa dlhodobý priemer počas súťaže vyšplhal nad 80 bodov na tri šípky.
Najlepších osem hráčov postúpilo do vyraďovacej časti, ktorá sa 12. - 13. júna uskutoční v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch.
Jediným neporazeným hráčom je Tomislav Rosandič, ktorý získal 25 z 26 možných bodov. Zaujímavosťou je, že zdolal všetkých stálych hráčov a jedinú remízu zaznamenal s vyzývateľom Gabrielom Váraljayom.
S druhým miestom po základnej časti môže byť spokojný Štefan Hájek, ktorý ukázal konzistentnosť výkonov. Na treťom mieste sa nachádza Matej Čverha, ktorý aj napriek problémom s ramenom si postrážil svoju pozíciu.
Na štvrtej priečke sa usadil jeho klubový spoluhráč z Bardejova a bývalý víťaz tejto súťaže František Mika. Piata priečka, aj napriek jednému vynechanému dňu a teda stratou štyroch zápasov, patrí Martinovi Homolovi.
Na šiestu priečku kvôli slabšiemu poslednému hraciemu dňu klesla stálica tejto súťaže Ľuboš Pivarč a postupovú osmičku uzatvárajú dvaja nováčikovi.
Siedmy Nikolaj Bovan ukázal, že s ním treba v slovenskej špičke čoraz viac počítať a medaila z majstrovstiev Slovenska nebola náhodou.
Oliver Novotný sa zase prebojoval do play-off aj napriek tomu, že pred posledným hracím dňom bol ako jediný hráč bez výhry. V Nových Zámkoch však predviedol výbornú hru a nechal za sebou aj Juraja Vindiša.
Štvrťfinálové dvojice
Tomislav Rosandič - Oliver Novotný
Líder tabuľky sa postaví proti nováčikovi súťaže. Favorit tohto štvrťfinále je na prvý pohľad jasný, aj keď v základnej časti narobil vo vzájomnom zápase Novotný Rosandičovi problémy.
Rosandič hrá dlhodobo vo skvelej forme, je lídrom rebríčka prvej ligy a preto môže Novotný hrať uvoľnene. V tomto dueli môže iba prekvapiť.
VIDEO: Finále predošlej edície Niké Dart ligy
"Oliver je hráč, ktorý ma najviac prekvapil. Nikdy som ho nepovažoval za šípkarsku elitu. Odohral som s ním zopár pár zápasov a nič nenasvedčovalo tomu, aby by sa tento chalan mohol ocitnúť v NDL.
No potom som sledoval jeho zápasy a hral veľmi pekne, len mal niekedy smolu v koncovkách a nevyhrával tak pravidelne. Uvidíme sa vo štvrťfinále a myslím si, že bude mať svoj fanklub za chrbtom," povedal Rosandič.
Štefan Hájek - Nikolaj Bovan
Najlepší nováčik súťaže a reprezentant DC Trezor Brezová pod Bradlom vyzve skúseného súpera, ktorý dlhodobo patrí k ašpirantom na najvyššie priečky.
V trinástich zápasoch zaznamenal bilanciu 8-2-3, no paradoxne jednu z troch prehier utrpel práve v dueli s Bovanom. Pre oboch hráčov išlo o vôbec prvý zápas v tejto edícii s výsledkom 6:4 pre Bovana.
"Nikolaj sa skvele chytil ako nováčik. Má skvelú povahu na šípky, je bojovný a verí si. To je skvelý základ. Veľmi sa zlepšil. Do Topoľčian však prídem pripravený zahrať svoje najlepšie šípky," hovorí Hájek pred štvrťfinále.
"Zdravý rešpekt chcem opäť prekryť bojovnosťou a hlavne nemať strach pri koncovkách. Príprava pri terči a dobrá konštelácia hviezd môžu vyvrcholiť mojou výhrou," reagoval siedmy muž základnej časti.
Matej Čverha - Ľuboš Pivarč
Zápas najmladšieho hráča proti najstaršiemu účastníkovi súťaže. Čverha ukázal svoju silu, keď bol lídrom tabuľky, no problémy s ramenom ho pribrzdili.
Pivarč sa klasicky držal na popredných pozíciách, ale posledný hrací deň mu vôbec herne ani výsledkovo nevyšiel a klesol až na pozíciu číslo šesť.
V tomto zápase bude veľa záležať od toho, v akom rozpoložení pricestujú hráči, či bolo zaváhanie Pivarča len chvíľkovým výpadkom a v akom stave je Čverha.
"Pôjde o zápas generácií. Súboje s Pivim sú vždy kvalitné a verím, že aj tento bude podobný. Pre víťazstvo urobím všetko," vraví Čverha.
František Mika - Martin Homola
Podobne ako tretie štvrťfinále, aj to tabuľkovo najvyrovnanejšie bude súbojom Šípkarskeho klubu Bardejov a DC Podunajské Biskupice.
Bývalý víťaz tejto súťaže Mika sa vie na dôležité zápasy pripraviť, no súperom mu bude hráč so stále sa zlepšujúcim herným prejavom a silným skórovaním.
Homola aj napriek tomu, že mal odohraté o štyri zápasy menej, skončil iba jeden bod za svojím súperom. Jeho skórovacia sila sa prejavila aj na priemere, keď ako jediný hráč skončil nad 80 bodmi na tri šípky.
Homola má vždy najvyššie ambície a verí si na víťazstvo v celej súťaži. Pokiaľ mu v zápase budú padať double, bude to mať Mika mimoriadne náročné.
Základná časť Niké Dart ligy
Poradie
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Body
180
Priemer
1.
Tomislav Rosandič
13
12
1
0
77:35
25
12
79,75
2.
Štefan Hájek
13
8
2
3
68:55
18
5
75,94
3.
Matej Čverha
13
8
1
4
62:50
17
6
70,22
4.
František Mika
13
7
1
5
61:47
15
9
72,26
5.
Martin Homola
9
7
0
2
46:25
14
12
80,79
6.
Ľuboš Pivarč
13
6
1
6
56:60
13
15
75,95
7.
Nikolaj Bovan
13
6
1
6
55:61
13
6
73,46
8.
Oliver Novotný
13
4
3
6
56:62
11
9
72,74
9.
Juraj Vindiš
9
5
0
4
42:34
10
5
75,11
10.
Jozef Sekereš
13
4
1
8
48:59
9
2
73,93
11.
Adrian Dudek
13
4
0
9
50:68
8
6
71,10
12.
Adam Bernáth
13
2
3
8
51:68
7
10
69,10