Dvaja nováčikovia i dva veľké návraty. Aká je nominácia Slovenska pre Nemecký pohár?

V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemecký pohár figurujú dvaja nováčikovia.
Premiérové zápasy v najcennejšom drese by mali absolvoval útočník Simon Jellúš a obranca Jakub Chromiak.
Do reprezentácie sa po dlhšej odmlke vrátia útočníci Samuel Buček a Marián Studenič. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.
Slováci nastúpia v Düsseldorfe proti Rakúsku, Lotyšsku a domácemu Nemecku.
Trénerský štáb na čele s hlavným kormidelníkom Vladimírom Országhom nominoval na prvý reprezentačný turnaj sezóny 25 hráčov - dvoch brankárov, deväť obrancov a štrnásť útočníkov.
VIDEO: Országh o nominácii na Nemecký pohár 2026
Buček sa do reprezentačného tímu vráti po takmer dvoch rokoch, zatiaľ naposledy reprezentoval na Vianočnom Kaufland Cupe 2024. Ešte dlhšie v ňom absentoval Studenič, ktorý bol súčasťou tímu v olympijskej kvalifikácii v auguste 2024.
Dvadsaťročný Chromiak podpísal pred prebiehajúcou sezónou 2026/2027 zmluvu s českým extraligistom HC Škoda Plzeň, predtým pôsobil v juniorských súťažiach v zámorí.
O päť rokov starší Jellúš patrí k najproduktívnejším Slovákom v slovenskej Tipsport lige. V doterajšom priebehu sezóny nazbieral 12 kanadských bodov v 12 zápasoch (4+8).
Jellúš a Chromiak absolvujú premiérové zápasy
„Vždy je to o výkonnosti. Kubo Chromiak mal možno ťažší začiatok v českej extralige, ale podáva solídne výkony či už v nej, alebo v Lige majstrov.
Komunikovali sme s jeho trénerom Josefom Jandačom, od ktorého máme dostatok informácií. Chceli by sme ho vidieť v medzinárodnej konfrontácii.
Takisto Simona Jellúša, produktívneho hráča, ktorý patrí v Košiciach medzi nosné piliere ofenzívy, najmä v presilových hrách. Boduje, hrá dobre, preto si zaslúžil nomináciu,“ uviedol Országh.
Oboch reprezentačných nováčikov potešila pozvánka od trénera Országha. „Vôbec som to nečakal.
Bol som milo prekvapený, ale som rád, že opäť môžem reprezentovať Slovensko. Neviem sa dočkať. Bude to niečo nové, niečo, čo som ešte nezažil na mužskej úrovni,“ poznamenal Chromiak pre hockeyslovakia.sk.
VIDEO: Chromiak o nominácii
Jellúš si reprezentačný dres obliekal ešte na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov v roku 2021. Odvtedy pôsobil päť rokov v zámorskej NCAA.
Na Slovensko sa vrátil pred minulou sezónou 2025/2026. V drese Košíc bol produktívny, ale v náročnej olympijskej sezóne pri silnej konkurencii nedostal príležitosti ukázať sa.
VIDEO: Jellúš o nominácii
„Čaká ma prvý reprezentačný zraz medzi mužmi, veľmi sa teším. Nech sa to už začne. Reprezentácia mi chýbala.
Od pätnástky som si prešiel reprezentačnými kategóriami, strávil som v národnom tíme krásnych päť rokov.
Teším sa, že budem môcť stretnúť chalanov, s ktorými som hral, aj tých nových, s ktorými som ešte nebol. Veľmi sa teším na novú skúsenosť,“ povedal Jellúš.
Kmeč zastúpi Frühaufa
Trénerský štáb doplní Andrej Kmeč, v súčasnosti bez klubového angažmánu, ktorý zastúpi za Petra Frühaufa.
„Bude mať na starosti aj oslabenia. Je voľný, bude to určite žiadaný tréner na trhu. Počas reprezentačných prestávok sa spravidla v kluboch otvárajú rôzne trénerské alternatívy, preto počítame aj s tým, že môže dostať atraktívnu ponuku.
V takom prípade máme prichystanú aj náhradnú alternatívu,“ vysvetlil Országh.
Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026
Brankári: Eugen Rabčan (Kometa Brno/6 zápasov), Roman Rychlík (Vlci Žilina/2)
Obrancovia: Jakub Chromiak (HC Škoda Plzeň/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/83), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/63), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/101), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce/7), Dávid Mudrák (Mountfield HK/38), Mislav Rosandič (HC Košice/91), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava/4), Martin Vitaloš (HK Nitra/10)
Útočníci: Samuel Buček (HC Slovan Bratislava/18), Viliam Čacho (Mountfield HK/34), Sebastián Čederle (Färjestad BK/24), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/76), Simon Jellúš (HC Košice/0), Jakub Kolenič (HKM Zvolen/3), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/33), Róbert Lantoši (HC Motor České Budějovice/89), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti/9), Aurel Nauš (HKM Zvolen/13), Pavol Regenda (HV 71/62), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/63), Marián Studenič (Färjestad BK/24), Alex Tamáši (Mountfield Hradec Králové/49)
Program Nemeckého pohára 2026
Muži:
štvrtok 5. novembra:
16.15 Lotyšsko – Slovensko
19.45 Nemecko – Rakúsko
sobota 7. novembra:
15.00 Slovensko – Rakúsko
18.30 Nemecko – Lotyšsko
nedeľa 8. novembra:
11.00 Lotyšsko – Rakúsko
14.45 Nemecko – Slovensko