Boli nadšenci, teraz hľadajú nové talenty. Takýto ošiaľ sme nečakali, znie z klubu

Hoci slovenské šípky čakajú na prvého držiteľa profesionálnej karty či účastníka MS, v posledných rokoch ich popularita výrazne narastá.
Svedčí o tom vydarená exhibícia v Bratislave či rekordné čísla domácich podujatí. Vlani sa na majstrovstvách Slovenska prihlásilo iba do hlavného turnaja 480 hráčov a očakáva sa, že tento víkend ich bude ešte viac.
Výrazne sa zlepšila aj dostupnosť hrania šípok. Kým ešte pred pandémiou nebol v okolí hlavného mesta žiaden registrovaný klub, dnes ich je niekoľko.
Medzi popredné patrí aj Darts Club Podunajské Biskupice, v ktorého farbách pôsobí aj mladík, ktorý má dobre našliapnuté k statusu profesionála.
Chceli to robiť po svojom
Za vznikom klubu stoja štyria nadšenci, ktorí chceli dostať šípky na vyššiu úroveň. Pracujú na tom vyše troch rokov a treba uznať, že úspešne.
Zakladatelia klubu
Peter Samardžia, Peter Farkaš, Dominik Mihály a Marek Janči
"Predtým sme chodievali do Mostu pri Bratislave, kde sme hrali šípky len tak pre zábavu, no potom sme si povedali, že by sme to chceli robiť po svojom.
Za vlastné sme kúpili prvé terče a začali organizovať ligu. Keď sme videli, koľko ľudí chodí hrať, založili sme občianske združenie a od roku 2023 sme registrovaný klub," vraví jeden zo zakladateľov Marek Janči.
Klub sídli v priestoroch baru Polepole Coffee Wine Beer s podporou jeho majiteľa Igora Hajdu. Má presne sto členov, ktorí si počas roka merajú sily vo viacerých súťažiach, vrátane otvorených turnajov.
"Máme otvorenú ligu, druhú ligu, 16-člennú extraligu, súťaž dvojíc či žien. Za rok odohráme asi 170 turnajov. Spomenutá extraliga patrí k najkvalitnejším regionálnym ligám na Slovensku," hovorí Janči.
Okrem toho klub zastrešuje aj hráčov z DC Rača, ktorí nemajú registrovaný klub v rámci Združenia šípkarských organizácií. Úzko tak spolupracuje aj s bývalým víťazom Niké Dart Ligy Ľubošom Pivarčom.
Vlastná juniorská akadémia
Prioritou pre bratislavský klub je tiež práca s tými neskôr narodenými. Deťom, ale aj úplným začiatočníkom sa venujú tréneri, ktorí im vysvetľujú správne typy postoja či techniku hodu.
"Sme hrdí, že od roku 2025 máme juniorskú akadémiu, vďaka čomu objavujeme nové talenty. Ďalší ročník sa práve začal, a tak sa tešíme z nových tvárí.
Myslím si, že celkovo úroveň hry v klube rastie a verím, že možno raz niekoho uvidíme aj na tých veľkých pódiách v televízii," hovorí Janči.
VIDEO: Turnaj kategórie Master v priestoroch DC Podunajské Biskupice
Z talentovaných hráčov vyčnieva 20-ročný Martin Homola, ktorý nedávno v Nemecku bojoval vo finálovej časti Q-School o profesionálnu kartu PDC.
"Cieľom bolo dostať sa do finálovej fázy, lebo viem, že kvalitu na to mám. Zisk karty bol snom, ale išiel som tam s triezvou hlavou. Nazbieral som skúsenosti a zistil, že získať kartu nie je nemožné," povedal.
Tiež dodal, že klubové zázemie považuje za dôležité. Klub ho v rámci svojich možností finančne podporuje a tiež mu vytvára prostredie, v ktorom hráva kvalitné zápasy a môže ďalej napredovať.
"Naša extraliga má veľkú kvalitu, čo ma určite posúva dopredu. Myslím si, že náš klub patrí na Slovensku k najlepším spolu s Nitrou a dobré podmienky majú aj v Spišskej Novej Vsi či Poprade," doplnil Homola.
Spolupráca pre dobrú vec
Janči hovorí, že popri Homolovi netreba zabúdať ani na ďalších hráčov. Za veľký talent označil 16-ročného Marsela Kollera, ktorý v predošlom extraligovom finále odohral s Homolom vyrovnaný duel.
"Za posledné obdobie urobil veľký pokrok a aj spomenutý finálový zápas potvrdzuje, že práca s mladými sa vypláca," hovorí spoluzakladateľ klubu.
Okrem tradičných líg sa v Polepole bare hrajú aj turnaje Master či štyri otvorené podujatia, z ktorých má jedno charitatívny rozmer.
"Robíme to pre Denné centrum Baobab, čo je občianske združenie, ktoré sa venuje deťom s viacnásobným postihnutím. Je to veľmi pekná spolupráca.
Deti nám vždy pripravia nejaké ceny, maľujú obrázky či vyrábajú medaily. Aj takto sa snažíme pomôcť tým, ktorých takisto bavia šípky, no sú na tom trochu horšie ako my," hovorí Janči pre Sportnet.
Na záver dodal, že ho teší, že okrem Podunajských Biskupíc vznikli nové kluby aj v Devínskej Novej Vsi, Šamoríne, Hamuliakove, Vištuku a ďalších miestach.
"Záujem o šípky na Slovensku je niekoľkonásobne vyšší, ako keď sme zakladali klub. Šípky zažívajú ošiaľ, ktorý by sme pred piatimi rokmi určite nečakali.
Tento rok bude v Bratislave turnaj European Tour, o čom sme vtedy mohli len snívať a ticho závidieť Čechom. Slováci si však šípky obľúbili a preto budeme radi, keď si ich aj k nám prídu vyskúšať," dodal Janči.