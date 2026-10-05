Vlani Littlera zdolala žena, teraz zlyhal znova. Expert nechápe, čo tým chcel získať

Anglický šípkar Luke Littler opäť nezíska unikátne double. Úradujúci svetový šampión vypadol na Mládežníckych MS rovnako ako vlani v semifinále.
Tentoraz ho v Robin Park Leisure Centre vo Wigane zdolal po dramatickom súboji jeho krajan a ďalší šípkarsky talent Cam Crabtree 6:5.
Iba 19-ročný Littler vstupoval do turnaja ako jednoznačný favorit a mohol sa stať prvým hráčom v histórii, ktorý by v rovnakom období držal titul majstra sveta medzi seniormi aj medzi mládežníkmi.
Sklamanie ako vlani
Crabtree sa proti Littlerovi dostal do vedenia 2:0, no favorit dokázal manko zmazať. Napokon o postupujúcom rozhodol až jedenásty leg.
V ňom mal pevnejšie nervy 22-ročný Crabtree. Obaja hráči predviedli veľmi podobné výkony – Crabtree dosiahol priemer 97,91, Littler 97,89.
Pre Littlera ide o druhé semifinálové sklamanie na tomto turnaji za sebou. Vlani ho vyradila Beau Greavesová, takisto v rozhodujúcom legu.
Littler už v roku 2023 vyhral juniorské majstrovstvá sveta a v januári 2026 pridal druhý seniorský titul. Víťazstvo na podujatí s účasťou hráčov od 16 do 24 rokov mu však prekvapivo uniká.
Čo tým chcel získať?
Pre Littlera to bol prvý turnaj od prekvapujúcej prehre v prvom kole World Grand Prix, v ktorom nestačil na Lukea Woodhousa 1:2 na sety.
Na Mládežníckych MS vyhral všetky zápasy v skupine, no už v prvom kole play-off mal problémy s Lewisom Cookom, ktorý v úvode viedol 3:0.
Celkovo je účasť Littlera na tomto turnaji prekvapujúca vzhľadom na to, čo už všetko dokázal. Ak by ho aj ovládol, v zozname jeho úspechov sa budú vynímať iné turnaje než Mládežnícke MS.
"Neviem, čo tým chce získať. Nedáva mi to zmysel," povedal bývalý výborný šípkar a dnes komentátor televízie Sky Sports Wayne Mardle.
Schmidt zastavil Manbyho
Druhé semifinále prinieslo súboj Jana Schmidta s Charliem Manbym. Nemec potvrdil svoju výbornú formu a Angličana zdolal 6:3.
Schmidt získal počas dňa aj cenné víťazstvá nad Sebastianom Bialeckim či Henrym Coatesom. Proti Manbymu mal priemer 94,85 bodu a po prvý raz v kariére si vybojoval účasť vo finále tohto šampionátu.
Pre 22-ročného Nemca môže ísť o prelomový moment kariéry. Ak v Mineheade získa titul, zabezpečí si aj účasť na seniorských MS v londýnskom Alexandra Palace, pokiaľ ju dovtedy nezíska iným spôsobom.
O novom mládežníckom šampiónovi sa rozhodne počas záverečného dňa seniorského major turnaja Players Championship Finals. Crabtree a Schmidt si teda musia počkať až do nedele 29. novembra.