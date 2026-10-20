Smola trénera Piniho, po Vlhovej sa zranila ďalšia jeho zverenka. Som zdrvená, píše

Valerie Grenierová vyhrala obrovský slalom v slovinskej Kranjskej Gore 2024.
Valerie Grenierová vyhrala obrovský slalom v slovinskej Kranjskej Gore 2024. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. okt 2026 o 10:17
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Valérie Grenierová podstúpi operáciu kolena.

Kanadská lyžiarka Valérie Grenierová nebude na štarte sobotného obrovského slalomu v Söldene, ktorý otvorí novú sezónu Svetového pohára

V rakúskom stredisku si totiž počas tréningu zranila koleno a podľa vyjadrenia na sociálnych sieťach ju namiesto pretekov čaká operácia. 

"Je pre mňa zdrvujúce zdieľať túto správu, ale pred dvoma dňami som si počas tréningu na kopci tu v Söldene poranila koleno," napísala Grenierová. 

"V utorok letím domov a presný rozsah zranenia budem poznať až v piatok, keď podstúpim operáciu," doplnila víťazka troch pretekov Svetového pohára.  

Na príspevok Kanaďanky, ktorá o desať dní oslávi 30. narodeniny, reagovalo povzbudzujúcimi správami množstvo lyžiarskych osobností na čele s Mikaelou Shiffrinovou, Lindsey Vonnovou či Federicou Brignoneovou.

"Povedať, že mám zlomené srdce, je slabý výraz. Všetkým vám ďakujem za neuveriteľnú podporu, momentálne to pre mňa znamená celý svet. 

Všetkým pretekárom prajem tento víkend veľa šťastia. Budúci týždeň, hneď ako budem vedieť viac, sa vám znova ozvem," dodala. 

Zaujímavosťou je, že Greneriová je víťazkou posledného obrovského slalomu, keď triumfovala vo finále SP v nórskom stredisku Hafjell. O 43 stotín zdolala domácu Minu Fürst Holtmannovú.

Iróniou osudu je, že kanadskú lyžiarku má v tejto sezóne viesť švajčiarsky tréner Mauro Pini, ktorý získal olympijské zlato s Petrou Vlhovou

Avšak, kvôli dlhotrvajúcemu zraneniu slovenskej lyžiarky, ktorá sa práve v Söldene vráti do kolotoča Svetového pohára, sa ich cesty rozišli.

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