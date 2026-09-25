European Tour zverejnila svoj kalendár. Šípkarská elita opäť zavíta aj na Slovensko

Šípkarská organizácia PDC potvrdila, že Bratislava bude aj v roku 2027 súčasťou kalendára European Tour.
Slovenská metropola tak po premiérovom ročníku 2026 privíta špičku svetových šípok už druhýkrát za sebou.
Turnaj sa opäť odohrá v hale Incheba Expo, tentokrát 27. až 29. augusta 2027.
Bratislava sa do kalendára European Tour dostala po prvý raz v júni 2026, keď sa v meste konal Niké Slovak Darts Open – vôbec prvá akcia PDC na Slovensku.
Turnaj vtedy ovládol Holanďan Wessel Nijman, ktorý vo finále zdolal Roba Crossa.
Spolu s Bratislavou pribudol do kalendára v roku 2026 aj poľský Krakov, keďže organizácia sa dlhodobo snaží rozširovať turnaje do stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu.
European Tour patrí medzi kľúčové súťaže profesionálneho šípkarského kalendára – ide o sériu 15 turnajov, na ktorých hráči bojujú o body do rebríčka PDC Order of Merit aj o miestenky na záverečné európske majstrovstvá v Dortmunde.
Presný harmonogram a zoznam hráčov pre ročník 2027 zatiaľ PDC nezverejnila.