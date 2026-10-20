Prekvapil aj vedenie klubu. Bývalý tréner českej hokejovej reprezentácie ukončil kariéru

Fínsky hokejový tréner Kari Jalonen skončil na striedačke tímu Tappara Tampere a zároveň ukončil svoju kariéru.
Tím po ňom prevzal doterajší asistent Fredrik Norrena. Generálny manažér klubu Janne Vuorinen priznal, že rozhodnutie Jalonena ho úplne prekvapilo. Hráči sa o ňom dozvedeli v pondelok podvečer.
„Úsilie bolo ústrednou silou mojej trénerskej kariéry a posúvalo ma vpred. Teraz však vnímam, že vyprchalo a dospel som k záveru, že moja trénerská kariéra sa skončila.
Som veľmi vďačný Tappare za príležitosť byť súčasť jej rodiny. Je to špičková organizácia, v ktorej je o všetko postarané,“ poznamenal 66-ročný Jalonen.
Počas trénerskej kariéry dlho pôsobil vo Fínsku, následne zamieril do Spartaku Moskva a Levu Praha v KHL. V rokoch 2015 a 2016 viedol fínsku reprezentáciu.
Následne bol štyri roky hlavný tréner SC Bern, s ktorým dvakrát vyhral švajčiarsku ligu. V rokoch 2022 a 2023 viedol českú reprezentáciu.
Po dvoch sezónach v Kolíne nad Rýnom sa v lete 2026 stal hlavným trénerom Tappary Tampere.
Po 13 odohratých kolách sa tím nachádza na 11. mieste 17-člennej tabuľky s bilanciou 7 víťazstiev a 6 prehier.