VIDEO: Historický deň pre české šípky. Sedláček má titul, na ktorý čakal celú kariéru

Karel Sedláček ovládol podujatie Players Championship 30 v Hertogenboschi a ako prvý český šípkar vyhral turnaj na profesionálnom okruhu PDC.
Vo finále zvládol rozhodujúci leg proti Angličanovi Scottovi Williamsovi a víťazstvom 8:7 si zabezpečil finančnú odmenu 15 000 libier.
„Čakal som na to viac ako desať rokov a teraz je to tu. Je to šialené. Toto je najväčší moment mojej kariéry. Asi začnem plakať,“ uviedol pre TV Nova Sedláček, ktorý v júni nechýbal ani na bratislavskom European Tour.
VIDEO: Ako sa z Karla Sedláčka stal profesionálny šípkar
Štyridsaťsedemročný šípkar sa triumfom posunul na 53. miesto svetového rebríčka, čo je jeho najlepšie umiestnenie v kariére.
Zároveň si zabezpečil účasť na Players Championship Finals. Novembrový major bude vyvrcholením celej série 32 turnajov.
"Víťazstvo českého hráča na rankingovom turnaji PDC bolo jedným z cieľov, ktoré som v roku 2017 mal na svojom zozname, keď som organizoval prvú PDC exhibíciu v bývalej východnej Európe.
Pre české šípky je to neskutočný úspech a tiež dôkaz, že to u nás ide správnym smerom. Bude to veľké povzbudenie pre všetkých českých hráčov.
Kája dokázal, že aj z našich podmienok sa dá dostať do svetovej špičky, "povedal pre ČTK šípkarský komentátor a promotér Pavel Korda.
VIDEO: Karel Sedláček a jeho životný úspech
V Holandsku potvrdil formu z turnaja World Series Finals, kde v osemfinále po výbornom výkone podľahol svetovej trojke Gianovi van Veenovi 7:10.
V stredu zdolal siedmich súperov, medzi nimi aj anglické hviezdy Chrisa Dobeyho (15. hráč sveta), Nathana Aspinalla (16.) či Damona Hetu z Austrálie (22.), ktorému oplatil prehru z nedávneho turnaja PDC v Prahe.
Vo finále Sedláček narazil na suseda v rebríčku Williamsa. Semifinalista MS z roku 2024 viedol 4:2, no český šípkar skóre otočil a za stavu 7:5 mu chýbal posledný krok k víťazstvu. Ten urobil až v rozhodujúcom legu.
„Minul som päť šípok na víťazstvo, potom ďalšie dve. Išiel som však krôčik po krôčiku a neustále si opakoval, že to dokážem,“ opísal Sedláček.
Turnaja sa zúčastnil aj druhý český držiteľ profesionálnej karty PDC Adam Gawlas, ktorý vypadol v 3. kole s domácim Jermainom Wattimenom.