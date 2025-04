Mladý talent ovládol podujatie vo Viedni. Zamotá ako vyzývateľ aj súboj o play-off?

V nasledujúcom hracom kole potrebujú obaja hráči zabrať, pretože v opačnom prípade to s ich postupom do play-off nebude vyzerať dobre.

Aj dvojica Miroslav Babík (Šípkarsky klub Vrútky) a František Mika z Bardejova potrebuje body ako soľ, pretože momentálne sa obaja nachádzajú na nepostupových pozíciách s troma, respektíve piatimi bodmi.

Najviac 180-iek má Rajnoha

Pokiaľ by sa dnes začala vyraďovacia fáza, tesne by do nej prenikli mladíci Miroslav Rajnoha (ŠK Zlaté Moravce) a Matej Čverha (ŠK Bardejov).