Kráľ potvrdil formu, nezdolaný je už len jeden hráč. Divákov zaujal exhibičný moment

Posledný menovaný predviedol aj výkon večera s priemerom takmer 93 bodov a zavretím trinástou šípkou v zápase proti Miroslavovi Rajnohovi (6:0).

V súťaži už nie je hráč bez zisku bodu. Nováčan Peter Jakubis zaznamenal aspoň remízu so Sekerešom a Pfeifer síce naďalej čaká na víťazstvo, no okrem remízy so Zatkom uhral nerozhodné skóre aj s Rajnohom zo ŠK Zlaté Moravce.

Dve zavretia vo štvrtom kole

Počas druhého hracieho dňa skončili až štyri zápasy remízou.

Najlepší leg predviedli tímoví kolegovia Rosandič a Sekereš, ktorí dokázali zavrieť 12. šípkou. Najvyššie zavretie 164 bodov predviedol Sekereš.