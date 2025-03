Prestížna liga pokračuje. Ponúkne súboje o post lídra, klubové derby či reprízu finále MSR

Hráči odohrajú po tri zápasy a opäť sa budú snažiť získať do tabuľky základnej časti čo najviac bodov. Už tradične budú v akcií aj dvaja vyzývatelia.

V piatok je ako obvykle na programe zahrievací "warm up" turnaj a tiež sa najlepší slovenskí šípkari predstavia v rámci 2. hracieho dňa Niké Dart Ligy.

Ani v tomto zápase by remíza nebola prekvapením, nakoľko sa hráči dobre poznajú, odohrali proti sebe množstvo zápasov a vedia, čo na súpera platí.

Nové tváre na pódiu?

Z dna tabuľky sa budú chcieť odlepiť Pfeifer s Jakubisom, no nebudú to mať vôbec jednoduché. Na Pfeifera čakajú postupne Rajnoha, Hájek a Zatko, no a Jakubis si zmeria sily s Bačom, Sekerešom a Pivarčom.

Taktiež bude dôležité, aby sa hráči dobre naladili na sobotný Slovenský pohár, v ktorom budú patriť k najhorúcejším kandidátom na víťazstvo.