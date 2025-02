Šamorín hostil šípkarov z celej Európy, mladý Slovák vo finále zdolal lídra rebríčka

Podujatie v Šamoríne bolo rozdelené do troch dní, pričom okrem zahrievacích warm up turnajov sa v piatok odohrali aj úvodné duely Niké Dart League.

Medzi juniormi mali slovenské šípky dôvod na radosť, keďže v konkurencii 92 chlapcov sa až do semifinále prebojoval 13-ročný Alex Mjartan z Novák. Tam padol s neskorším víťazom Florianom Preisom z Nemecka.

Slovenka nevyužila šípky na vedenie 2:1 a tam sa zápas zlomil v prospech suverénnej jednotky rebríčka WDF. Angličanka napokon zvíťazila 4:1 na legy.

V ženskom turnaji bojovalo 72 hráčok. Z tých domácich to najďalej dotiahla do najlepšej osmičky Martina Sulovská z DC Nitra, kde ju porazila až neskoršia finalistka z Maďarska Gréta Tekauerová.

Tá síce vo finále viedla 3:1 aj 4:2, no nestačilo to. Radosť z výhry a zo svojho 12. titulu na okruhu WDF mala štvrťfinalistka MS z Lakeside Jitka Císařová. Tento triumf posunul Češku v rebríčku WDF už do top 10.