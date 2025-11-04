Odolá líder slovenského rebríčka tlaku súperov? Naladil sa veľkým úspechom na MS

MARTIN. Už tento týždeň sa od piatka do nedele uskutoční druhé podujatie Slovenského pohára v steelových šípkach v aktuálnej sezóne.
Tri dni plné šípok preveria v martinskej športovej hale Podháj formu hráčov a môžu premiešať celoslovenské rebríčky vo všetkých kategóriách.
Pre hráčov, ktorí sa do Martina presunú už v piatok večer, je prichystaný zahrievací warm-up turnaj. Jeho finalisti si zabezpečia účasť v prestížnej Niké Dart Lige, v ktorej sa predstavia ako vyzývatelia.
Práve druhý hrací deň tejto súťaže sa odohrá v piatok večer.
Zároveň s touto ligou sa začne aj juniorská obdoba tejto súťaže - extraliga juniorov, kde mladé nádeje čakajú taktiež súboje o body do tabuľky.
Skoršie vypadnutí majú druhú šancu
Sobota bude už tradične na šípky najbohatšia. Už od 10.30 h sa rozohrajú turnaje tretej a druhej ligy a súbežne začnú hrať aj juniori a juniorky do 13 rokov.
O hodinu neskôr nastúpia na svoje turnaj ženy a od 12.30 h štartujú aj súťaže juniorov do 18 rokov a tiež najkvalitnejšie obsadenej prvej ligy.
Vo všetkých kategóriách bude pre rýchlo vypadnutých hráčov pripravený aj B-turnaj, aby si užili čo najviac šípok, hoci im hlavný turnaj nevyšiel.
Podvečer je plánovaná finálová časť hlavných turnajov. Na streamovanom terči si zahrajú finalisti 1. a 2. ligy, ženy aj juniori do 18 rokov. Bude zaujímavé sledovať, či na pódium nastúpia favoriti alebo sa objavia aj nové tváre.
V Bardejove vyhral až dve súťaže
V hlavnej kategórii bude medzi najväčších favoritov patriť jednotka slovenského rebríčka a tiež čerstvý majster sveta v softových (elektronických) šípkach v kategórii dvojíc Ľuboš Pivarč.
V rámci úvodného podujatia SP v Bardejove vyhral dve súťaže, a tak bude mužom, ktorého budú chcieť Rosandič, Zatko či Vindiš zosadiť z trónu.
U žien je favorizované duo Jankovská - Sulovská. Finále odohrali aj pred dvoma mesiacmi, no čoraz viac začína miešať karty aj bronzová medailistka v dvojiciach z WDF World Cupu z Južnej Kórei Mária Kormančíková.
Medzi juniormi bude favorit Michal Markievič ml., ktorý si z Bardejova odniesol dve trofeje. V kategórii U13 bol strieborný a súťaž U18 dokonca ovládol.
Po finálových zápasoch sa odohrá aj turnaj vo dvojiciach, ktorý uzavrie sobotný program. V nedeľu je na programe 2. kvalifikačný deň MSR v družstvách, ktorý dá bodku za víkendom plným šípok.