Odolá líder slovenského rebríčka tlaku súperov? Naladil sa veľkým úspechom na MS

Erik Poliak a Ľuboš Pivarč (vpravo) ovládli turnaj dvojíc na MS v elektronických šípkach. (Autor: Osobný archív)
Sportnet|4. nov 2025 o 09:00
Martin bude hostiť 2. kolo Slovenského pohára v šípkach.

MARTIN. Už tento týždeň sa od piatka do nedele uskutoční druhé podujatie Slovenského pohára v steelových šípkach v aktuálnej sezóne.

Tri dni plné šípok preveria v martinskej športovej hale Podháj formu hráčov a môžu premiešať celoslovenské rebríčky vo všetkých kategóriách.

Pre hráčov, ktorí sa do Martina presunú už v piatok večer, je prichystaný zahrievací warm-up turnaj. Jeho finalisti si zabezpečia účasť v prestížnej Niké Dart Lige, v ktorej sa predstavia ako vyzývatelia. 

Práve druhý hrací deň tejto súťaže sa odohrá v piatok večer.

Zároveň s touto ligou sa začne aj juniorská obdoba tejto súťaže - extraliga juniorov, kde mladé nádeje čakajú taktiež súboje o body do tabuľky.

Skoršie vypadnutí majú druhú šancu

Sobota bude už tradične na šípky najbohatšia. Už od 10.30 h sa rozohrajú turnaje tretej a druhej ligy a súbežne začnú hrať aj juniori a juniorky do 13 rokov. 

O hodinu neskôr nastúpia na svoje turnaj ženy a od 12.30 h štartujú aj súťaže juniorov do 18 rokov a tiež najkvalitnejšie obsadenej prvej ligy. 

Vo všetkých kategóriách bude pre rýchlo vypadnutých hráčov pripravený aj B-turnaj, aby si užili čo najviac šípok, hoci im hlavný turnaj nevyšiel.

Podvečer je plánovaná finálová časť hlavných turnajov. Na streamovanom terči si zahrajú finalisti 1. a 2. ligy, ženy aj juniori do 18 rokov. Bude zaujímavé sledovať, či na pódium nastúpia favoriti alebo sa objavia aj nové tváre. 

V Bardejove vyhral až dve súťaže

V hlavnej kategórii bude medzi najväčších favoritov patriť jednotka slovenského rebríčka a tiež čerstvý majster sveta v softových (elektronických) šípkach v kategórii dvojíc Ľuboš Pivarč. 

V rámci úvodného podujatia SP v Bardejove vyhral dve súťaže, a tak bude mužom, ktorého budú chcieť Rosandič, Zatko či Vindiš zosadiť z trónu.

U žien je favorizované duo Jankovská - Sulovská. Finále odohrali aj pred dvoma mesiacmi, no čoraz viac začína miešať karty aj bronzová medailistka v dvojiciach z WDF World Cupu z Južnej Kórei Mária Kormančíková.

Medzi juniormi bude favorit Michal Markievič ml., ktorý si z Bardejova odniesol dve trofeje. V kategórii U13 bol strieborný a súťaž U18 dokonca ovládol. 

Po finálových zápasoch sa odohrá aj turnaj vo dvojiciach, ktorý uzavrie sobotný program. V nedeľu je na programe 2. kvalifikačný deň MSR v družstvách, ktorý dá bodku za víkendom plným šípok.

    dnes 09:00
