    Obrovské sklamanie v hokejovej krajine. Mladíci Kanady na Slovensku nezabojujú o medaily

    Hokejisti Švédska oslavujú gól na MS U18 2026.
    Hokejisti Švédska oslavujú gól na MS U18 2026. (Autor: IIHF)
    Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 16:37
    Postup do semifinále si vybojovali hokejisti Švédska.

    MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále

    Kanada - Švédsko 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

    Góly: 25. Dagenais (Preston, Jacobson), 40. Croskery (Lawrence) – 3. Karlsson (Nömme, Elofsson), 16. L. Andersson (A. Andersson), 53. Bartholdsson (Hermansson, Gustafsson), 59. Bartholdsson (Gustafsson)

    Hokejisti Kanady neobhája titul na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zlatí medailisti z uplynulých dvoch šampionátov prehrali v stredajšom štvrťfinále v Trenčíne so Švédskom 2:4.

    „Tri korunky“ rozhodli dvoma gólmi Nilsa Bartholdssona v tretej tretine.

    Okrem Švédov si už semifinále vybojovali aj hokejisti Česka, ktorí zdolali Fínsko 2:1.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Hokejisti Švédska oslavujú gól na MS U18 2026.
    Hokejisti Švédska oslavujú gól na MS U18 2026.
    Obrovské sklamanie v hokejovej krajine. Mladíci Kanady na Slovensku nezabojujú o medaily
    dnes 16:37
