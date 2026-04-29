Obrovské sklamanie v hokejovej krajine. Mladíci Kanady na Slovensku nezabojujú o medaily

MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále
Kanada - Švédsko 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Góly: 25. Dagenais (Preston, Jacobson), 40. Croskery (Lawrence) – 3. Karlsson (Nömme, Elofsson), 16. L. Andersson (A. Andersson), 53. Bartholdsson (Hermansson, Gustafsson), 59. Bartholdsson (Gustafsson)
Hokejisti Kanady neobhája titul na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zlatí medailisti z uplynulých dvoch šampionátov prehrali v stredajšom štvrťfinále v Trenčíne so Švédskom 2:4.
„Tri korunky“ rozhodli dvoma gólmi Nilsa Bartholdssona v tretej tretine.
Okrem Švédov si už semifinále vybojovali aj hokejisti Česka, ktorí zdolali Fínsko 2:1.