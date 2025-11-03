Pri debute urobil dobrú reklamu aj Slovensku. Teraz si chce Rosandič udržať post lídra

MARTIN. Po takmer dvojmesačnej prestávke pokračuje jesenná edícia Niké Dart Ligy 2025 druhým hracím dňom. Najlepší šípkari Slovenska si tentokrát zmerajú sily v športovej hale Podháj v Martine.
V piatok sa opäť uskutoční sedem hracích častí a každého šípkara čakajú štyri zápasy, vrátane aktuálneho lídra súťaže Tomislava Rosandiča.
Chorvát, ktorý dlhodobo žije na Slovensku a je členom AD Dart Club Hlohovec, zažil nedávno debut na profesionálnom podujatí PDC European Tour.
V súboji s Gabrielom Clemensom síce prehral 2:6, no urobil dobrú reklamu aj slovenským šípkam a svoju formu bude chcieť potvrdiť aj na domácej scéne.
Rosandiča naháňajú Nitrania
Zatiaľ je stopercentný so ziskom ôsmich bodov. Za ním nasleduje nitrianska dvojica Vladimír Zatko a Juraj Vindiš s bilanciami 3-0-1, respektíve 2-2-0.
Vyrovnaný stred tabuľky tvoria štyria päťbodoví hráči - Ľuboš Pivarč, František Mika, Štefan Hájek, Miroslav Rajnoha a tabuľku uzatvára Jozef Sekereš, ktorému úvodný deň nevyšiel a získal iba jeden bod.
VIDEO: Zábery zo zápasu Clemens - Rosandič v čase od 24:17 min
Dvanástku stálych hráčov opäť doplní dvojica vyzývateľov, ktorí si účasť vybojovali na zahrievacom turnaji prvého Slovenského pohára v Bardejove.
Proti nikéligistom sa budú chcieť vytiahnuť víťaz warm-up turnaja Michal Chovan (PDC Košice) a tiež finalista Marek Polyák (Šípkarsky klub Bardejov).
Súboj klubových spoluhráčov
V prvej hracej časti sa odohrá aj zápas zatiaľ jediných hráčov bez výhry. Dvojbodový mladík Matej Čverha sa postaví skúsenému Sekerešovi.
Čverha v Bardejove nehral vôbec zle, čoho dôkazom je priemer viac ako 75 bodov na tri šípky a tri hodené 180-tky. Potrebuje však lepšie zvládať dôležité momenty, rovnako ako jeho úvodný piatkový súper.
V druhej časti môže zaujať súboj klubových spoluhráčov z DC Podunajské Biskupice. Jednotka slovenského rebríčka Pivarč vyzve nedávnu svetovú jednotku organizácie WDF do 23 rokov Martina Homolu.
Pivarč zatiaľ neprehral, ale pripísal si až tri remízy. Homolovi nevyšiel vstup do ligy tak, ako by si zrejme predstavoval, no drieme v ňom veľký potenciál, ktorý v tomto zápase bude chcieť potvrdiť.
Pivarč vynikajúco zatvára legy, Homola je zase veľmi dobrý v skórovaní. Bude to určite zaujímavý zápas, ktorý môže priniesť nerozhodný výsledok.
Program 2. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Hájek, Sekereš - Čverha, Čulák - Bača, Vindiš - Chovan
- 2. časť: Rajnoha - Polyák, Pivrač - Homola, Zatko - Mika, Rosandič - Sekereš
- 3. časť: Čulák - Hájek, Vindiš - Čverha, Rajnoha - Bača, Homola - Chovan
- 4. časť: Mika - Polyák, Pivarč - Zatko, Rosandič - Čulák, Vindiš - Sekereš
- 5. časť: Rajnoha - Hájek, Homola - Čverha, Mika - Bača, Zatko - Chovan
- 6. časť: Pivarč - Polyák, Rosandič - Vindiš, Rajnoha - Čulák, Homola - Sekereš
- 7. časť: Mika - Hájek, Zatko - Čverha, Pivarč - Bača, Chovan - Polyák
/zápasy sa začínajú od 18.00 h/
Repríza finále z Bardejova
O čelo tabuľky by sa malo hrať v šiestej hracej časti, keď sa líder tabuľky Rosandič postaví priebežne tretiemu Vindišovi. Obaja v prvom dni neprehrali.
Po nedávnej účasti v šípkarskej Lige majstrov na Malte, PDC European Tour v Nemecku či v Českom pohári môže byť Rosandič trochu unavený. Jeho súboje s Vindišom majú veľkú kvalitu a inak by tomu nemalo byť ani v Marine.
Na záver dňa si zopakujú vzájomný súboj spred dvoch mesiacov vyzývatelia Chovan s Polyákom. V Bardejove na zahrievacom turnaji uspel Chovan 4:1.
Hoci nepôjde o body do tabuľky, obaja budú hrať naplno a snažiť sa čo najlepšie naladiť pred sobotným druhým Slovenským pohárom v sezóne.
Tabuľka Niké Dart Ligy
P.
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Premier
180
Body
1.
Tomislav Rosandič
4
4
0
0
24:8
78,88
3
8
2.
Vladimír Zatko
4
3
0
1
20:16
76,01
5
6
3.
Juraj Vindiš
4
2
2
0
22:17
78,27
2
6
4.
Ľuboš Pivarč
4
1
3
0
21:19
78,74
3
5
5.
František Mika
4
2
1
1
20:17
73,69
4
5
6.
Štefan Hájek
4
2
1
1
21:17
73,84
2
5
7.
Miroslav Rajnoha
4
2
1
1
20:16
75,08
4
5
8.
Martin Homola
4
1
1
2
15:20
76,62
4
3
9.
Ivan Čulák
4
1
1
2
19:20
73,71
1
3
10.
Marek Bača
4
1
0
3
14:20
74,47
6
2
11.
Matej Čverha
4
0
2
2
16:22
75,09
3
2
12.
Jozef Sekereš
4
0
1
3
16:23
73,58
4
1