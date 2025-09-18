Slovenský pohár spoznal prvých víťazov. Pivarč získal v úvode sezóny až dve trofeje

BARDEJOV. Uplynulý víkend patril úvodu sezóny steelových šípok, keď sa v bardejovskej športovej hale odohral prvý Slovenský pohár.
Piatkový program priniesol klasicky zahrievací "warm up turnaj" a odohral sa aj prvý hrací deň Niké Dart ligy. K tomuto už zabehnutému programu sa od tejto sezóny pridala aj súťaž juniorskej extraligy.
V sobotu pribudol k programu aj turnaj 3. ligy nakoľko sú šípky na Slovensku na vzostupe a cestu na Slovenské poháre si nachádza stále viac a viac hráčov.
Pre rýchlo vypadnutých boli pripravené aj doplnkové B-turnaje a večerný program až do neskorej noci vyplnil ešte turnaj dvojíc.
V nedeľu sa hral prvý kvalifikačný deň majstrovstiev Slovenska v súťaži družstiev, kde sa prihlásila rekordná účasť tímov.
Medzi ženami bez prekvapenia
Vo warm up turnaji sa predstavilo až 225 hráčov. Najlepšie si počínal hráč PDC Košice Michal Chovan, ktorý vo finále porazil Mareka Polyáka 4:1. Tretie miesta si odniesli Roman Kúdela a Patrik Klas.
V sobotu sa hralo až 7 hlavných turnajov. Najmladších hráčov do 13 rokov sa do turnaja zapojilo 13. Po odohratí skupín postúpila do KO pavúka najlepšia osmička a turnaj napokon ovládol Marek Tomšík ml.
Druhý Levičan Michal Markievič ml. sa dočkal víťazstva v turnaji U18, v ktorom sa predstavilo 42 juniorov. Vo finále porazil nováčika na Slovenskom pohári Rolanda Hrušku z DC Komjatice pomerom 4:1.
V ženskom turnaji nenastalo žiadne prekvapenie, keďže si to vo finále rozdali dlhoročné stálice slovenskej špičky Martina Sulovská a Lucia Jankovská.
Tento raz sa z výhry 4:1 tešila druhá menovaná hráčka 1. DC Brezno s priemerom vyše 67 bodov, pričom až tri legy zavrela cez dva dvojnásobky. Na tretích miestach sa umiestnili Mária Kormančíková a Bibiana Bugyiová.
Pivarč s dvoma trofejami
Tretia liga bola obsadená až 254 hráčmi a ovládol ju Tomáš Waloszek pred Jánom Hrubým. Tretí skončili zhodne Ján Sliacky a Michal Michalec.
V druhej lige si medzi 101 hráčmi pripísal druhý titul víkendu Michal Chovan, ktorý vo finále zdolal oravského hráča Martina Kubiznu 5:2.
V najvyššej 1. lige (55 hráčov) pretrváva od minulej sezóny nadvláda dvojice Ľuboš Pivarč a Tomislav Rosandič. Rosandič ovládol minuloročný rebríček, keď počas sezóny ovládol až tri Slovenské poháre zo štyroch.
Tentokrát sa však musel skloniť pred vynikajúcim Pivarčom, ktorý ho vo finále zdolal 6:3. Semifinalisti taktiež neboli prekvapiví a domáci František Mika s nitrianskym hráčom Vladimírom Zatkom si zaslúžene vybojovali tretie miesta.
Večerný turnaj pri účasti až 129 dvojíc ovládli hráči Podunajských Biskupíc Pivarč s Homolom, ktorí prekonali dvojku z DC Šenkvice Farkaš, Kolek.
Doplnkové ovládli Kapala, Remperová, Baláž, Havrilčák a Sennikov.
Ceny pre najlepších hráčov a hráčky odovzdal vedúci odboru školstva a kultúry mesta Bardejov René Semanišin, ktorý poskytol aj hracie priestory.
Slovenský pohár - 1. kolo (hlavné kategórie)
Kategória U13:
- 1. miesto: Marek Tomšík ml. (Dart Club Nové Zámky)
- 2. miesto: Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)
- 3. miesta: Viktória Košecká (AD Dart Club Hlohovec), Ema Ružbacká (JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves)
Kategória U18:
- 1. miesto: Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)
- 2. miesto: Roland Hruška (Dart Club Komjatice)
- 3. miesta: Sebastián Mravec (DC Vištuk), Matej Kajan (DC Podunajské Biskupice)
Kategória žien:
- 1. miesto: Lucia Jankovská (1. DC Brezno)
- 2. miesto: Martina Sulovská (DC Nitra)
- 3. miesta: Mária Kormančíková (SDC Sereď), Bibiana Bugyiová (Mestský klub Nováky)
III. liga:
- 1. miesto: Tomáš Waloszek (bez klubu)
- 2. miesto: Ján Hrubý (JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves)
- 3. miesta: Ján Sliacky (DC Podunajské Biskupice), Michal Michalec (SDC Sereď)
II. liga:
- 1. miesto: Michal Chovan (PDC Košice)
- 2. miesto: Martin Kubizna (Oravská šípka Dolný Kubín)
- 3. miesta: Patrik Klas (ŠK Zlaté Moravce), Dávid Gettín (DC Šaľa)
I. liga:
- 1. miesto: Ľuboš Pivarč (DC Podunajské Biskupice)
- 2. miesto: Tomislav Rosandič (AD DC Hlohovec)
- 3. miesto: Vladimír Zatko (Dart Club Nitra), František Mika (Šípkarsky klub Bardejov)
Turnaj dvojíc:
- 1. miesto: Pivarč, Homola (DC Podunajské Biskupice)
- 2. miesto: Farkaš, Kolek (DC Šenkvice)
- 3. miesto: Poliak, Polyák (1. DC Brezno, Šípkarsky klub Bardejov), Mihály, Polák (DC Podunajské Biskupice, DC Hamuliakovo)