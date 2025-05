Podujatie, aké Slovensko ešte nezažilo. Najlepšia atmosféra na svete, povedala svetová jednotka

Do haly si našlo cestu štyritisíc ľudí, vďaka čomu vytvorili vynikajúcu atmosféru, ktorú si pochvaľovali aj elitní hráči Luke Humphries, Gerwyn Price, Joe Cullen a Simon Whitlock.

BRATISLAVA. Kostýmy od výmyslu sveta, výborní fanúšikovia a svetová atmosféra. Aj takto by sa dalo zhrnúť šípkarské podujatie Niké Darts Night, ktoré hostilo Národné tenisové centrum v Bratislave.

Fanúšikovia skandovali obľúbené šípkarské piesne, podporovali každého hráča a niekoľkokrát si zaspievali aj ľudovku Macejko.

Forgáč: Bolo to fantastické

Medzi prvými, kto si zahral na veľkom pódiu pred fanúšikmi bol Forgáč. Vo dvojici hral spoločne so šípkarom Petrom Jakubisom. Proti nim nastúpil Dangl a hráč Gabriel Váraljay.

"Musím povedať, že tlak bol príšerný, no diváci úžasní. Bolo to urobené pre zábavu. Takéto publikum, aké sa schádza na šípky, som ešte nikdy nezažil. Bolo to fantastické," zhodnotil Forgáč.

Šípky nikdy nehral profesionálne, ani amatérsky. Na terč si niekedy zahádzal s kamarátmi pri pive. V telke šípky sleduje hlavne počas majstrovstiev sveta.

"Teším sa, že to láka divákov, ktorí sa prišli baviť do haly. Každý šport by si želal divákov, akých majú šípky," dodal.