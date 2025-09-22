Slováci odcestovali na šampionát do Soulu, v silnej konkurencii sa chcú presadiť

Slovenská reprezentácia žien v šípkach počas WDF Europe Cupu 2024 v Šamoríne. (Autor: Slovak Steel Darts)
22. sep 2025 o 21:05
V nominácii nechýba majster Slovenska či líder rebríčka.

BRATISLAVA. Už v utorok 23. septembra sa začnú súboje medzi šípkarmi z celého sveta. Tí sa stretnú v Kórejskej republike na WDF World Cupe v steelových šípkach.

Nebudú tam chýbať ani slovenskí reprezentanti, ktorí sa po krátkom sústredení v Čunove letecky presunuli do centra diania. 

V Soule bude pondelkový večer patriť mítingom a otváraciemu ceremoniálu a od utorka sa rozbehnú boje o cenné kovy. Až do soboty sa bude súťažiť vo viacerých kategóriách ako sú tímové súťaže, dvojice či jednotlivci. 

V sobotu večer bude celá udalosť zakončená slávnostným banketom.

V konkurencii 46 krajín sa budú Slováci snažiť vybojovať čo najlepšie umiestnenia. Horúcim želiezkom v ohni bude ženský tím v zložení Martina Sulovská, Lucia Jankovská, Katarína Nagyová a Mária Kormančíková.

Zostava Slovenska na WDF World Cupe v steelových šípkach 2025. (Autor: Slovak Steel Darts)

Prvé dve patria k špičke, pódiové umiestnenia z WDF (World Darts Federation) podujatí má aj Nagyová, no a Kormančíkovú čaká debut po tom, čo sa prezentovala výbornými výkonmi v minulej sezóne.

Zaostať nebudú chcieť ani ich mužskí kolegovia.

Slovenskú rebríčkovú jednotku Ľuboša Pivarča, niekoľkonásobného majstra SR a držiteľa viacerých pódiových umiestnení z WDF turnajov Vladimíra Zatka a aktuálneho majstra SR Štefana Hájeka doplnil Martin Homola.

Šikovný mladík sa v reprezentačnom mužstve predstaví premiérovo a ešte donedávna bol svetovou jednotkou WDF v kategórii do 23 rokov. 

Z mužskej zostavy má najlepšiu formu Pivarč, ktorý pred pár dňami ovládol úvodný Slovenský pohár v Bardejove, rovnako súťaž dvojíc a po prvom hracom dni Niké Dart Ligy figuruje s bilanciou 1-3-0 na štvrtom mieste.

