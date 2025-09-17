Rosandič od úvodu potvrdzuje rolu favorita. V súťaži sa zaskvel aj jeden z vyzývateľov

Na snímke sú slovenskí šípkari Tomislav Rosandić a Juraj Vindiš. (Autor: slovaksteeldarts.sk)
Niké Dart Liga mala na programe úvodné kolo v Bardejove.

BARDEJOV. Dvadsaťosem zápasov a až osem nerozhodných výsledkov. Už úvod novej edície Niké Dart Ligy naznačil, že o vyrovnané súboje nebude núdza.

Ako je zvykom, hrací deň okorenili aj dvaja vyzývatelia. Miroslav Babík (Šípkarsky klub Vrútky), ktorý bol v minulej sezóne kmeňovým hráčom ligy, ani Marek Purgy z Nitry sa však počas piatkového večera nestratili. 

Druhý menovaný uhral jednu remízu, keď prekvapivo obral o body majstra Slovenska Štefana Hájeka. Babík taktiež nečakane remizoval s obhajcom titulu Ľubošom Pivarčom, no k tomu pridal ďalšie cenné výsledky. 

Okrem ďalšej remízy s Jozefom Sekerešom z AD Dart Clubu Hlohovec, dokonca porazil domáceho Mateja Čverhu jednoznačným skóre 6:2. 

Pivarč (Dart Club Podunajské Biskupice) síce v Bardejove neprehral ani jeden zápas, ale až tri z jeho štyroch zápasov sa skončili nerozhodne. 

Okrem neho neokúsil horkosť prehry ani finalista predošlej edície Juraj Vindiš, ktorý dvakrát vyhral a dvakrát remizoval, no zatiaľ mu to stačí na tretie miesto. 

Vyššie od neho je jeho klubový spoluhráč z Nitry Vladimír Zatko (3-0-1) a na čele tabuľky sa podľa očakávaní usadil Tomislav Rosandič, ktorý ako jediný vyhral všetky zápasy s celkovým skóre 24:8.

Výsledky 1. hracieho dňa

  • 1. časť: Rosandič - Purgy 6:2, Pivarč - Babík 5:5, Zatko - Bača 6:2, Mika - Čverha 5:5
  • 2. časť: Homola - Hájek 2:6, Rajnoha - Sekereš 6:3, Vindiš - Čulák 6:4, Rosandič - Babík 6:0
  • 3. časť: Bača - Purgy 6:2, Pivarč - Čverha 5:5, Zatko - Hájek 6:4, Mika - Sekereš 6:4
  • 4. časť: Homola - Čulák 5:5, Rajnoha - Vindiš 5:5, Rosandič - Bača 6:2, Čverha - Babík 2:6
  • 5. časť: Hájek - Purgy 5:5, Pivarč - Sekereš 6:4, Zatko - Čulák 6:4, Mika - Vindiš 3:6
  • 6. časť: Homola - Rajnoha 6:3, Rosandič - Čverha 6:4, Hájek - Bača 6:4, Sekereš - Babík 5:5
  • 7. časť: Čulák - Purgy 6:3, Pivarč - Vindiš 5:5, Zatko - Rajnoha 2:6, Mika - Homola 6:2

Opačné problémy na druhom konci tabuľky majú s jedným bodom Sekereš a nad ním dvojbodoví Čverha (Šípkarsky klub Bardejov) a Bača (Dart Club Dubnica).

Najlepší leg predviedol Čverha, ktorý dokázal zatvoriť leg 12. šípkou. Najvyšší priemer v zápase mal hodnotu 83 bodov a pripísal si ho na konto Zatko.  

Aj Rosandič, Čverha či Pivarč odohrali zápas s 80-bodovým priemerom. 

Diváci mohli vidieť 43 najvyšších hodov 180 bodov - najviac ich mal Bača (6). Nechýbali ani zavretia nad 100 bodov, celkovo ich hráči zaznamenali vyše 10-krát. Najvyšším zavretím 148 bodov sa zaskvel Hájek.

Tabuľka Niké Dart Ligy

P.

Meno

Z

V

R

P

Skóre

Premier

180

Body

1.

Tomislav Rosandič

4

4

0

0

24:8

78,88

3

8

2.

Vladimír Zatko

4

3

0

1

20:16

76,01

5

6

3.

Juraj Vindiš

4

2

2

0

22:17

78,27

2

6

4.

Ľuboš Pivarč

4

1

3

0

21:19

78,74

3

5

5.

František Mika

4

2

1

1

20:17

73,69

4

5

6.

Štefan Hájek

4

2

1

1

21:17

73,84

2

5

7.

Miroslav Rajnoha

4

2

1

1

20:16

75,08

4

5

8.

Martin Homola

4

1

1

2

15:20

76,62

4

3

9.

Ivan Čulák

4

1

1

2

19:20

73,71

1

3

10.

Marek Bača

4

1

0

3

14:20

74,47

6

2

11.

Matej Čverha

4

0

2

2

16:22

75,09

3

2

12.

Jozef Sekereš

4

0

1

3

16:23

73,58

4

1

Šípky

