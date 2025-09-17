Rosandič od úvodu potvrdzuje rolu favorita. V súťaži sa zaskvel aj jeden z vyzývateľov

BARDEJOV. Dvadsaťosem zápasov a až osem nerozhodných výsledkov. Už úvod novej edície Niké Dart Ligy naznačil, že o vyrovnané súboje nebude núdza.
Ako je zvykom, hrací deň okorenili aj dvaja vyzývatelia. Miroslav Babík (Šípkarsky klub Vrútky), ktorý bol v minulej sezóne kmeňovým hráčom ligy, ani Marek Purgy z Nitry sa však počas piatkového večera nestratili.
Druhý menovaný uhral jednu remízu, keď prekvapivo obral o body majstra Slovenska Štefana Hájeka. Babík taktiež nečakane remizoval s obhajcom titulu Ľubošom Pivarčom, no k tomu pridal ďalšie cenné výsledky.
Okrem ďalšej remízy s Jozefom Sekerešom z AD Dart Clubu Hlohovec, dokonca porazil domáceho Mateja Čverhu jednoznačným skóre 6:2.
Pivarč (Dart Club Podunajské Biskupice) síce v Bardejove neprehral ani jeden zápas, ale až tri z jeho štyroch zápasov sa skončili nerozhodne.
Okrem neho neokúsil horkosť prehry ani finalista predošlej edície Juraj Vindiš, ktorý dvakrát vyhral a dvakrát remizoval, no zatiaľ mu to stačí na tretie miesto.
Vyššie od neho je jeho klubový spoluhráč z Nitry Vladimír Zatko (3-0-1) a na čele tabuľky sa podľa očakávaní usadil Tomislav Rosandič, ktorý ako jediný vyhral všetky zápasy s celkovým skóre 24:8.
Výsledky 1. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Purgy 6:2, Pivarč - Babík 5:5, Zatko - Bača 6:2, Mika - Čverha 5:5
- 2. časť: Homola - Hájek 2:6, Rajnoha - Sekereš 6:3, Vindiš - Čulák 6:4, Rosandič - Babík 6:0
- 3. časť: Bača - Purgy 6:2, Pivarč - Čverha 5:5, Zatko - Hájek 6:4, Mika - Sekereš 6:4
- 4. časť: Homola - Čulák 5:5, Rajnoha - Vindiš 5:5, Rosandič - Bača 6:2, Čverha - Babík 2:6
- 5. časť: Hájek - Purgy 5:5, Pivarč - Sekereš 6:4, Zatko - Čulák 6:4, Mika - Vindiš 3:6
- 6. časť: Homola - Rajnoha 6:3, Rosandič - Čverha 6:4, Hájek - Bača 6:4, Sekereš - Babík 5:5
- 7. časť: Čulák - Purgy 6:3, Pivarč - Vindiš 5:5, Zatko - Rajnoha 2:6, Mika - Homola 6:2
Opačné problémy na druhom konci tabuľky majú s jedným bodom Sekereš a nad ním dvojbodoví Čverha (Šípkarsky klub Bardejov) a Bača (Dart Club Dubnica).
Najlepší leg predviedol Čverha, ktorý dokázal zatvoriť leg 12. šípkou. Najvyšší priemer v zápase mal hodnotu 83 bodov a pripísal si ho na konto Zatko.
Aj Rosandič, Čverha či Pivarč odohrali zápas s 80-bodovým priemerom.
Diváci mohli vidieť 43 najvyšších hodov 180 bodov - najviac ich mal Bača (6). Nechýbali ani zavretia nad 100 bodov, celkovo ich hráči zaznamenali vyše 10-krát. Najvyšším zavretím 148 bodov sa zaskvel Hájek.
Tabuľka Niké Dart Ligy
P.
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Premier
180
Body
1.
Tomislav Rosandič
4
4
0
0
24:8
78,88
3
8
2.
Vladimír Zatko
4
3
0
1
20:16
76,01
5
6
3.
Juraj Vindiš
4
2
2
0
22:17
78,27
2
6
4.
Ľuboš Pivarč
4
1
3
0
21:19
78,74
3
5
5.
František Mika
4
2
1
1
20:17
73,69
4
5
6.
Štefan Hájek
4
2
1
1
21:17
73,84
2
5
7.
Miroslav Rajnoha
4
2
1
1
20:16
75,08
4
5
8.
Martin Homola
4
1
1
2
15:20
76,62
4
3
9.
Ivan Čulák
4
1
1
2
19:20
73,71
1
3
10.
Marek Bača
4
1
0
3
14:20
74,47
6
2
11.
Matej Čverha
4
0
2
2
16:22
75,09
3
2
12.
Jozef Sekereš
4
0
1
3
16:23
73,58
4
1