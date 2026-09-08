Slovenský pohár prinesie na Spiši rekordnú účasť. Pred sezónou nastali aj zmeny

Nová sezóna v steelových šípkach sa začína na netradičnom mieste. Po prvý raz bude hostiť podujatie Slovenského pohára Spišská Nová Ves.
Od 11. do 13. septembra sa očakáva vysoká účasť šípkarov z celého Slovenska, nakoľko sa prihlásilo rekordných 77 družstiev (I. liga – 16, II. liga – 61, pozn.).
Nová sezóna so sebou prináša aj zopár zmien. Zavádza sa iba online platba štartovného, čo má pomôcť hladkému štartu turnajov a menším prestojom.
Na základe rastúceho záujmu dievčat sa vytvára nová kategória - juniorky U18 a upravila sa aj možnosť štartu juniorov/junioriek medzi dospelými.
Junior si odteraz bude musieť vybrať iba jednu kategóriu – buď U18 alebo kategóriu dospelých. Zmeny sa dotkli aj turnajov Master. Kompletné pravidlá a všetko podstatné je dostupné na webe slovaksteeldarts.sk.
Až tri mužské ligy
V piatok odštartuje jedenásta edícia Niké Dart League, v ktorej bude dvanásť hráčov bojovať o prvé body. Tradične ich doplnia dvaja vyzývatelia.
Rovnako v piatok odštartuje aj druhý ročník juniorskej obdoby tejto súťaže Prozona extraliga juniorov. Klasicky sa odohrá aj zahrievací warm-up turnaj, ktorý preverí, v akej forme sa hráči vrátili po letnej prestávke.
V sobotu bude program najviac nabitý. Nakoľko záujem o šípky na Slovensku neustále rastie, hrajú sa až tri ligy v rámci mužskej kategórie.
Turnaje odštartujú od 10.30 dopoludnia, keď sa súbežne rozohrajú druhá a tretia liga mužov, súboje junioriek U18 a najmladšia kategória U13.
S hodinovým odstupom rozohrajú svoj turnaj ženy a od 12.30 h sa spoločne začnú kategórie mužskej prvej ligy a juniorov do 18 rokov.
Už tradične budú pripravené aj doplnkové B-turnaje pre hráčov, ktorí vypadnú v prvých kolách KO pavúka svojej kategórie.
VIDEO: Finálový večer Niké Slovak Darts Open 2026
Pätica si zahrala s profíkmi
Zhruba od 17.30 h je na programe finálová časť. Rozhodujúce duely bude sprevádzať svetelná šou s nástupovými piesňami a komentovaným prenosom.
V lete si až pätica slovenských hráčov vyskúšala, ako chutia profesionálne šípky.
Premiéru na veľkom pódiu si na podujatí PDC European Tour v bratislavskej Inchebe odkrútili Dudek, Holub, Váraljay a Sliacky. Minulý týždeň sa k nim pridal Homola, ktorý bojoval na turnaji v Prahe.
Aj preto bude zaujímavé sledovať, akú formu si prenesú napríklad títo hráči a či niekto z nich ovládne prvý Slovenský pohár na Spiši.
Po odohraní všetkých finálových zápasov bude približne po 20.00 h nasledovať už klasicky turnaj dvojíc, ktorý uzavrie sobotný maratón.
Nedeľa dlhodobo patrí súťaži družstiev so spomenutou rekordnou účasťou.
Kým formát I. ligy ostáva nezmenený, v II. lige postúpi do play-off až 32 družstiev a bude sa hrať do semifinále. Víťazi štvrťfinále postúpia na finálový turnaj MSR a v ďalšej sezóne sa predstavia v I. lige.