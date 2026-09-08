Slovenský pohár prinesie na Spiši rekordnú účasť. Pred sezónou nastali aj zmeny

Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/Paul Targyik)
Sportnet|8. sep 2026 o 21:30
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Na Slovensku štartuje nová sezóna v steelových šípkach.

Nová sezóna v steelových šípkach sa začína na netradičnom mieste. Po prvý raz bude hostiť podujatie Slovenského pohára Spišská Nová Ves.

Od 11. do 13. septembra sa očakáva vysoká účasť šípkarov z celého Slovenska, nakoľko sa prihlásilo rekordných 77 družstiev (I. liga – 16, II. liga – 61, pozn.).

Nová sezóna so sebou prináša aj zopár zmien. Zavádza sa iba online platba štartovného, čo má pomôcť hladkému štartu turnajov a menším prestojom. 

Na základe rastúceho záujmu dievčat sa vytvára nová kategória - juniorky U18 a upravila sa aj možnosť štartu juniorov/junioriek medzi dospelými. 

Junior si odteraz bude musieť vybrať iba jednu kategóriu – buď U18 alebo kategóriu dospelých. Zmeny sa dotkli aj turnajov Master. Kompletné pravidlá a všetko podstatné je dostupné na webe slovaksteeldarts.sk.

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Až tri mužské ligy

V piatok odštartuje jedenásta edícia Niké Dart League, v ktorej bude dvanásť hráčov bojovať o prvé body. Tradične ich doplnia dvaja vyzývatelia.

Rovnako v piatok odštartuje aj druhý ročník juniorskej obdoby tejto súťaže Prozona extraliga juniorov. Klasicky sa odohrá aj zahrievací warm-up turnaj, ktorý preverí, v akej forme sa hráči vrátili po letnej prestávke.

V sobotu bude program najviac nabitý. Nakoľko záujem o šípky na Slovensku neustále rastie, hrajú sa až tri ligy v rámci mužskej kategórie. 

Turnaje odštartujú od 10.30 dopoludnia, keď sa súbežne rozohrajú druhá a tretia liga mužov, súboje junioriek U18 a najmladšia kategória U13. 

S hodinovým odstupom rozohrajú svoj turnaj ženy a od 12.30 h sa spoločne začnú kategórie mužskej prvej ligy a juniorov do 18 rokov. 

Už tradične budú pripravené aj doplnkové B-turnaje pre hráčov, ktorí vypadnú v prvých kolách KO pavúka svojej kategórie.

VIDEO: Finálový večer Niké Slovak Darts Open 2026

Pätica si zahrala s profíkmi

Zhruba od 17.30 h je na programe finálová časť. Rozhodujúce duely bude sprevádzať svetelná šou s nástupovými piesňami a komentovaným prenosom. 

V lete si až pätica slovenských hráčov vyskúšala, ako chutia profesionálne šípky.

Premiéru na veľkom pódiu si na podujatí PDC European Tour v bratislavskej Inchebe odkrútili Dudek, Holub, Váraljay a Sliacky. Minulý týždeň sa k nim pridal Homola, ktorý bojoval na turnaji v Prahe.

Aj preto bude zaujímavé sledovať, akú formu si prenesú napríklad títo hráči a či niekto z nich ovládne prvý Slovenský pohár na Spiši.

Po odohraní všetkých finálových zápasov bude približne po 20.00 h nasledovať už klasicky turnaj dvojíc, ktorý uzavrie sobotný maratón.

Nedeľa dlhodobo patrí súťaži družstiev so spomenutou rekordnou účasťou.

Kým formát I. ligy ostáva nezmenený, v II. lige postúpi do play-off až 32 družstiev a bude sa hrať do semifinále. Víťazi štvrťfinále postúpia na finálový turnaj MSR a v ďalšej sezóne sa predstavia v I. lige.

Šípky

    Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Juraj Holub počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Slovenský pohár prinesie na Spiši rekordnú účasť. Pred sezónou nastali aj zmeny
    dnes 21:30
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