Vráť mi moju trofej, žartoval jeho rival. Littler pridal do zbierky aj turnaj v Prahe

Kým pri premiére bratislavského podujatia European Tour dvaja najlepší šípkari sveta chýbali, v Prahe zviedli ďalší finálový súboj.
A hoci z pohľadu dosiahnutých priemerov odohrali už aj lepšie vzájomné zápasy, ani tentokrát ich duelu nechýbala dramatická zápletka.
Napokon sa však zo svojho prvého pražského titulu teší svetová jednotka Luke Littler, ktorý v nedeľu večer zdolal Lukea Humphriesa 8:6.
"Dvaja najlepší hráči sa opäť stretli vo finále a som rád, že som vyhral. Po týchto dlhých dňoch stojí za to zdvihnúť trofej nad hlavu," povedal Littler.
Zápas sa začal lámať v deviatom legu, keď za vyrovnaného stavu 4:4 útočil Humphries na podanie súpera, no Littler čistým stredom zavrel 130 bodov.
Následne odskočil na 7:4 a vyzeralo to, že má finále vo svojich rukách. "Cool Hand Luke" sa však nevzdal, znížil na rozdiel jedného legu (6:7), no v tom štrnástom premárnil dve šípky na double 16.
VIDEO: Zostrih z finálovej časti Czech Darts Open 2026
Littler toto zaváhanie dokonale využil. Devätnástkou si prihral na obľúbený double 10, ktorý na druhý pokus trafil a ukončil tým celý turnaj.
Z Prahy si odnesie 35-tisíc libier a ako mu pri odovzdávaní trofeje hovoril promotér Pavel Korda, v Letňanoch pribudne na stene jeho víťazný plagát.
Doposiaľ boli v dejisku turnaja takto vystavení len Jamie Hughes, Peter Wright a práve rekordér Humphries, ktorý v Prahe triumfoval trikrát.
"Daj mi ju, vráť mi moju trofej," hovoril Littlerovi s úsmevom Humphries, ktorý v českej metropole nenašiel premožiteľa v rokoch 2022, 2024, 2025.
"Je skvelé byť vo finále v štyroch z piatich účastí. Vo štvrtok som premýšľal nad odhlásením kvôli zraneniu a napokon som hral o trofej.
Sú tu úžasní fanúšikovia a preto sem budem chodiť každý rok. Je to môj najobľúbenejší turnaj v rámci European Tour," dodal Humphries.
Czech Darts Open 2026
Štvrťfinále:
- Gerwyn Price (Wal.-6) - Ross Smith (Angl.-14) 6:4
- Luke Humphries (Angl.-2) - William O'Connor (Sev. Ír.) 6:3
- Michael van Gerwen (Hol.-4) - Jonny Clayton (Wal.-5) 6:3
- Luke Littler (Angl.-1) - Danny Noppert (Hol.-9) 6:0
Semifinále:
- Gerwyn Price (Wal.-6) - Luke Humphries (Angl.-2) 4:7
- Michael van Gerwen (Hol.-4) - Luke Littler (Angl.-1) 3:7
Finále:
- Luke Humphries (Angl.-2) - Luke Littler (Angl.-1) 6:8