Vráť mi moju trofej, žartoval jeho rival. Littler pridal do zbierky aj turnaj v Prahe

Luke Littler (vpravo) zdolal Lukea Humphriesa vo finále Czech Darts Open 2026.
Luke Littler (vpravo) zdolal Lukea Humphriesa vo finále Czech Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/ Sebastian Doppstadt)
Sportnet|6. sep 2026 o 23:15
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Luke Littler je šampiónom Czech Darts Open 2026.

Kým pri premiére bratislavského podujatia European Tour dvaja najlepší šípkari sveta chýbali, v Prahe zviedli ďalší finálový súboj. 

A hoci z pohľadu dosiahnutých priemerov odohrali už aj lepšie vzájomné zápasy, ani tentokrát ich duelu nechýbala dramatická zápletka. 

Napokon sa však zo svojho prvého pražského titulu teší svetová jednotka Luke Littler, ktorý v nedeľu večer zdolal Lukea Humphriesa 8:6.

"Dvaja najlepší hráči sa opäť stretli vo finále a som rád, že som vyhral. Po týchto dlhých dňoch stojí za to zdvihnúť trofej nad hlavu," povedal Littler.

Zápas sa začal lámať v deviatom legu, keď za vyrovnaného stavu 4:4 útočil Humphries na podanie súpera, no Littler čistým stredom zavrel 130 bodov. 

Následne odskočil na 7:4 a vyzeralo to, že má finále vo svojich rukách. "Cool Hand Luke" sa však nevzdal, znížil na rozdiel jedného legu (6:7), no v tom štrnástom premárnil dve šípky na double 16.

VIDEO: Zostrih z finálovej časti Czech Darts Open 2026

Littler toto zaváhanie dokonale využil. Devätnástkou si prihral na obľúbený double 10, ktorý na druhý pokus trafil a ukončil tým celý turnaj. 

Z Prahy si odnesie 35-tisíc libier a ako mu pri odovzdávaní trofeje hovoril promotér Pavel Korda, v Letňanoch pribudne na stene jeho víťazný plagát.

Doposiaľ boli v dejisku turnaja takto vystavení len Jamie Hughes, Peter Wright a práve rekordér Humphries, ktorý v Prahe triumfoval trikrát. 

"Daj mi ju, vráť mi moju trofej," hovoril Littlerovi s úsmevom Humphries, ktorý v českej metropole nenašiel premožiteľa v rokoch 2022, 2024, 2025.

"Je skvelé byť vo finále v štyroch z piatich účastí. Vo štvrtok som premýšľal nad odhlásením kvôli zraneniu a napokon som hral o trofej.

Sú tu úžasní fanúšikovia a preto sem budem chodiť každý rok. Je to môj najobľúbenejší turnaj v rámci European Tour," dodal Humphries.

Czech Darts Open 2026

Štvrťfinále:

  • Gerwyn Price (Wal.-6) - Ross Smith (Angl.-14) 6:4
  • Luke Humphries (Angl.-2) - William O'Connor (Sev. Ír.) 6:3
  • Michael van Gerwen (Hol.-4) - Jonny Clayton (Wal.-5) 6:3
  • Luke Littler (Angl.-1) - Danny Noppert (Hol.-9) 6:0

Semifinále:

  • Gerwyn Price (Wal.-6) - Luke Humphries (Angl.-2) 4:7
  • Michael van Gerwen (Hol.-4) - Luke Littler (Angl.-1) 3:7

Finále:

  • Luke Humphries (Angl.-2) - Luke Littler (Angl.-1) 6:8

Šípky

    Luke Littler (vpravo) zdolal Lukea Humphriesa vo finále Czech Darts Open 2026.
    Luke Littler (vpravo) zdolal Lukea Humphriesa vo finále Czech Darts Open 2026.
    Vráť mi moju trofej, žartoval jeho rival. Littler pridal do zbierky aj turnaj v Prahe
    ne 23:15
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