Takáto zostava tu ešte nebola. V hre sú všetci víťazi aj muž, ktorý pobláznil halu

Adrián Dudek počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
Adrián Dudek počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/Paul Targyik)
Sportnet|7. sep 2026 o 22:00
ShareTweet0

Nový ročník Niké Dart League sa začína na Spiši.

Po letnej prestávke, ktorú spríjemnil premiérový ročník Niké Slovak Darts Open, sa na Slovensku rozbieha ďalšia šípkarská sezóna.

Jej neodmysliteľnou súčasťou je prestížna Niké Dart League, ktorá už v piatok 11. septembra odštartuje v Spišskej Novej Vsi svoju 11. edíciu. 

Víťazom predošlej jarnej časti sa stal Ľuboš Pivarč, ktorý tretím titulom vyrovnal rekord Tomislava Rosandiča. Obaja ani tentokrát nechýbajú v zozname 12 hráčov, no zároveň pribudli aj nové mená.

Trinásť zápasov v boji o play-off

Formát Niké Dart League zostáva nezmenený. Základná časť pozostáva z troch hracích dní, pričom tucet šípkarov budú vždy dopĺňať dvaja vyzývatelia.

Zápasy v dlhodobej časti sa hrajú systémom "best of 10". To znamená, že na víťazstvo je potrebných šesť získaných legov, no môže nastať aj remíza 5:5. Víťazstvo znamená dva body do tabuľky, remíza jeden. 

Program 1. hracieho dňa

  • 18:00 h: Rosandič - Tükör, Mika - Kubizna, Purgy - Holub, Bovan - Hájek
  • 18:40 h: Čverha - Vindiš, Pivarč - Dudek, Zatko - Homola, Rosandič - Kubizna
  • 19:20 h: Tükör - Holub, Mika - Hájek, Purgy - Vindiš, Bovan - Dudek
  • 20:00 h: Čverha - Homola, Pivarč - Zatko, Rosandič - Holub, Kubizna - Hájek
  • 20:40 h: Tükör - Vindiš, Mika - Dudek, Purgy - Homola, Bovan - Zatko
  • 21:20 h: Čverha - Pivarč, Rosandič - Hájek, Holub - Vindiš, Kubizna - Dudek
  • 22:00 h: Tükör - Homola, Mika - Zatko, Purgy - Pivarč, Bovan - Čverha

Každý hráč odohrá v základnej časti trinásť zápasov, pričom osem najlepších postúpi do play-off. V ňom sa postupne zvyšuje počet legov, ktoré je potrebné vyhrať - finále sa hrá až na desať víťazných legov. 

Šesť najvyššie postavených hráčov jesennej časti má zabezpečenú miestenku aj do jarnej edície a ostatní budú doplnení z rebríčka prvej ligy.

Dudek bol vlani predposledný

V blížiacom sa novom ročníku sa predstavia všetci predošlí víťazi. Okrem Rosandiča a Pivarča (po 3x) majú zhodne po jednom triumfe Štefan Hájek, Juraj Vindiš, František Mika a Vladimír Zatko.

Zostávajúcu šesticu doplnia Marek Purgy, Nikolaj Bovan, Matej Čverha a trojica hráčov, ktorí majú tohtoročné skúsenosti s turnajmi PDC European Tour - Martin Homola, Adrián Dudek a Juraj Holub. 

Dudek s Holubom sa predstavili v júni v Bratislave, pričom najmä Dudek bol blízko senzácie. Proti Daveovi Chisnallovi zavrel 150 bodov a viedol 5:4.

VIDEO: Zábery zo zápasu Adrián Dudek - Dave Chisnall od 22:15 min

V tej chvíli fanúšikovia v Inchebe šaleli, začali skandovať "Kto neskáče, nie je Slovák", ale napokon domáceho hráča k senzácii nedoviedli. Niekdajší semifinalista MS postúpil po výsledku 6:5.

V jarnej edícii Niké Dart League obsadil Dudek predposledné 11. miesto, keď vyhral štyri zápasy a deväť prehral. Po úspešnom vystúpení na profesionálnom turnaji bude mať rozhodne vyššie ambície. 

Jeho prvým súperom bude paradoxne víťaz predošlej edície Pivarč, no program v Spišskej Novej Vsi ponúka aj ďalšie veľmi atraktívne duely.

V úlohe vyzývateľov, ktorí budú chcieť zaskočiť stálych účastníkov, sa predstavia prvoligista Martin Kubizna (AD Darts Club Hlohovec) a nováčik II. ligy Róbert Tükör (DC Podunajské Biskupice). 

Slovak Darts Open 2026

Šípky

    Adrián Dudek počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Adrián Dudek počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Takáto zostava tu ešte nebola. V hre sú všetci víťazi aj muž, ktorý pobláznil halu
    dnes 22:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Šípky»Takáto zostava tu ešte nebola. V hre sú všetci víťazi aj muž, ktorý pobláznil halu