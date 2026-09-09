Touré verí osvedčeným menám, Enrique urobil zmeny. Zostavy zápasu PSG - Slovan

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na štadióne Park princov budú čeliť Parížu St. Germain.
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Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-3-3. V bránke dostal dôveru Dominik Takáč.
Obrannú štvoricu tvoria zprava Cesar Blackman, stopérska dvojica Svetozar Markovič a Kenan Bajrič a na ľavej strane Sandro Cruz.
VIDEO: Tréning Slovana pred zápasom proti PSG
V trojčlennej stredovej formácii nastupujú Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Cristian Martínez.
Útočné trio povedie s kapitánskou páskou hrotový útočník Andraž Šporar, ktorého budú z krídel dopĺňať Suleiman Camara a Tigran Barseghyan.
Tréner PSG Luis Enrique urobil v zostave päť zmien v porovnaní s piatkovým ligovým zápasom s AS Monaco.
Kapitánom bude Achraf Hakimi, v základnej jedenástke nastúpia aj obvykle menej vyťažení hráči Iľja Zabarnyj či Dro Fernandez.
Duel Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zostavy zápasiu PSG - ŠK Slovan Bratislava
PSG: Safonov - Hakimi, Zabarnyj, Pacho, Mendes - Dro Fernandez, Vitinha, Ruiz - Torres, Dembele, Akliouche
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim, Pokorný, Martinez - Barseghjan, Šporar, Camara