    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Parc des Princes
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
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    Touré verí osvedčeným menám, Enrique urobil zmeny. Zostavy zápasu PSG - Slovan

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|9. sep 2026 o 20:01
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    Pozrite si zostavy zápasu Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na štadióne Park princov budú čeliť Parížu St. Germain.

    Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-3-3. V bránke dostal dôveru Dominik Takáč.

    Obrannú štvoricu tvoria zprava Cesar Blackman, stopérska dvojica Svetozar Markovič a Kenan Bajrič a na ľavej strane Sandro Cruz.

    VIDEO: Tréning Slovana pred zápasom proti PSG

    V trojčlennej stredovej formácii nastupujú Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Cristian Martínez.

    Útočné trio povedie s kapitánskou páskou hrotový útočník Andraž Šporar, ktorého budú z krídel dopĺňať Suleiman Camara a Tigran Barseghyan.

    Tréner PSG Luis Enrique urobil v zostave päť zmien v porovnaní s piatkovým ligovým zápasom s AS Monaco.

    Kapitánom bude Achraf Hakimi, v základnej jedenástke nastúpia aj obvykle menej vyťažení hráči Iľja Zabarnyj či Dro Fernandez.

    Duel Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Zostavy zápasiu PSG - ŠK Slovan Bratislava

    PSG: Safonov - Hakimi, Zabarnyj, Pacho, Mendes - Dro Fernandez, Vitinha, Ruiz - Torres, Dembele, Akliouche

    ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim, Pokorný, Martinez - Barseghjan, Šporar, Camara

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    Liga majstrov 2026/2027

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    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na štadióne Park princov
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Touré verí osvedčeným menám, Enrique urobil zmeny. Zostavy zápasu PSG - Slovan