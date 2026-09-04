Krutý debut mladého Slováka. Jeho súper bol nezastaviteľný a vyzve Littlera

/Správu aktualizujeme/
Slovenský šípkar Martin Homola má za sebou premiéru na podujatí European Tour. V Prahe v rámci Czech Darts Open podľahol Nemcovi Nikovi Springerovi po jednoznačnom priebehu 0:6.
Nemec svojim tradičným rýchlym tempom okamžite tlačil na mladého súpera. V prvom legu si udržal podanie a následne získal aj úvodný brejk zápasu, hoci si Homola držal na servise solídny náskok.
Rodák z Mainzu pokračoval vo výbornom výkone a v 3. legu po kombinácii T19, T19 a D18 zavrel 150 bodov. V tom čase bol jeho priemer nad 107 bodmi.
Homola sa snažil, no Springer pripomínal nezastaviteľný vlak. Vo štvrtom legu atakoval najvyššie možné zavretie 170 bodov, ale minul červený stred.
Napriek tomu naďalej dominoval, postupne pridal dve 180-tky a naďalej výborne zatváral. Slovákovi nezostávalo nič iné, len sa tomu prizerať.
Napokon zápas trval len desať minút. Springer vyhral 6:0 s priemerom 102,48 bodu na tri šípky. Premenil tiež 6 z 11 pokusov na double. Homola si na dvojnásobok nehodil, trikrát trafil 140+ a priemer mal 76,96 bodu.
Nemec, ktorému vo svetovom rebríčku patrí 38. miesto vyzve v ďalšom kole dvojnásobného majstra a hlavnú šípkarsku hviezdu Lukea Littlera.
Czech Darts Open 2026
Výsledky 1. časti piatkového programu:
- Cameron Menzies (Škót.) - Johan Engström (Švéd.) 6:1
- Andrew Gilding (Angl.) - David Rosí (ČR) 6:3
- Ryan Joyce (Angl.) - Kim Huybrechts (Belg.) 6:5
- William O'Connor (Sev. Ír.) - Jiří Brejcha (ČR) 6:1
- Niko Springer (Nem.) - Martin Homola (SR) 6:0
- Kevin Doets (Hol.) - Ricky Evans (Angl.)
- Joe Cullen (Angl.) - Stephen Burton (Angl.)
- Callan Rydz (Angl.) - Cristo Reyes (Šp.)