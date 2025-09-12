Nemecký tréner podporil exkolegu Nagelsmanna: Má tím pod kontrolou a nemám dôvod na obavy

Tréner Julian Nagelsmann (vpravo) a Sandro Wagner počas EURO 2024.
Tréner Julian Nagelsmann (vpravo) a Sandro Wagner počas EURO 2024. (Autor: TASR/AP)
AUGSBURG. Nemecký futbalový tréner Sandro Wagner vyjadril podporu súčasnému koučovi „Die Nationalelf“ a svojmu bývalému kolegovi Julianovi Nagelsmannovi.

Ten bol terčom ostrej kritiky po prehre v úvodnom stretnutí kvalifikácie MS 2026 na pôde Slovenska (0:2).

Wagner bol pri národnom tíme po boku Nagelsmanna od septembra 2023 v pozícii asistenta trénera.

Pred dvoma mesiacmi však prijal ponuku na post kouča bundesligového FC Augsburg.

„Môžem len povedať, že Julian je vynikajúci tréner. Dokáže vytvoriť skvelú atmosféru v tíme, aby mužstvo odohralo dobré zápasy,“ citovala Wagnera agentúra DPA.

Tridsaťsedemročný Nemec si počas aktívnej kariéry zahral v Herthe Berlín spolu so slovenským reprezentantom Petrom Pekaríkom.

Bývalý útočník Bayernu Mníchov pripomenul, že Nemecku sa nedarilo ani v príprave na domáce EURO 2024, keď prehrali zápasy proti Rakúsku a Turecku.

„Vtedy to bolo aj športovo na dne. Teraz to nie je ani zďaleka také zlé,“ zamyslel sa Wagner, ktorý dôveruje v Nagelsmannove schopnosti v ďalšom priebehu kvalifikácie:

„Má tím pod kontrolou a nemám dôvod na obavy. Ako futbaloví fanúšikovia v Nemecku môžeme byť hrdí a šťastní, že máme takých skvelých hráčov.

Vôbec mi nevadí, že v septembri nie sme na vrchole výkonnosti. Dôležité je, aby sme tam boli budúce leto.“

