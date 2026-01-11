Titul na ME v rapid šachu pre Gruzínku, najlepšia Slovenka vo štvrtej desiatke

Majsterkou Európy v rapid šachu sa stala Gruzínka Nino Baciašviliová. Tridsaťdeväťročná rodáčka z Batumi rozhodla o triumfe na ME v Monte Carle v záverečnom 11. kole, keď v priamom súboji o zlato zdolala dovtedajšiu líderku turnaja Alexandru Kosteňukovú zo Švajčiarska.
Bronz vybojovala ďalšia Gruzínka Sofio Gvetadzeová (8,0 bodu).
Baciašviliová si napravila chuť po ME v blitzi, na ktorých skončila na piatej pozícii a tesne jej unikla medaila.
Z trojice slovenských reprezentantiek dosiahla na ME v rapide najlepší výsledok Zuzana Borošová, ktorá so ziskom 6,5 bodu obsadila 38. miesto.
O desať priečok nižšie skončila Lucia Ševčíková (6,0 bodu), Monika Rojíčková bola s 5,5 bodmi na 75. pozícii.