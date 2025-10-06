Slovenský šachový veľmajster nenašiel na ME seniorov premožiteľa a získal medailu

Fotka z ME seniorov 2025.
Fotka z ME seniorov 2025. (Autor: Facebook Slovenský šachový zväz)
TASR|6. okt 2025 o 10:10
ShareTweet0

V kategórii 50+ dosiahol zo Slovákov najlepší výsledok Karol Motúz.

RABAC. Slovenský šachový veľmajster Ľubomír Ftáčnik získal na ME seniorov v chorvátskom letovisku Rabac bronzovú medailu v kategórii nad 65 rokov.

V deviatich kolách uhral 6,5 bodu, pričom ani raz nenašiel premožiteľa. Čoskoro 68-ročný Ftáčnik potvrdil papierové prognózy, keďže bol tretím najvyššie nasadeným hráčom šampionátu.

V jeho kategórii triumfoval Gruzínec Zurab Sturua pred Angličanom Johnom Nunnom (obaja 7 bodov). V kategórii 50+ dosiahol zo Slovákov najlepší výsledok Karol Motúz, ktorý skončil siedmy.

Šampionát sa hral na 9 kôl švajčiarskym systémom, s časovou kontrolou 90 minút na 40 ťahov s prídavkom 30 minút po zvyšku hry s pridávaním 30 sekúnd na ťah.

Ostatné športy

    Fotka z ME seniorov 2025.
    Fotka z ME seniorov 2025.
    Slovenský šachový veľmajster nenašiel na ME seniorov premožiteľa a získal medailu
    dnes 10:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenský šachový veľmajster nenašiel na ME seniorov premožiteľa a získal medailu