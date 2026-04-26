Extraliga vyvrcholila záverečným trojkolom v Šamoríne. Čadca nenašla premožiteľa

Šachový klub CAISSA Čadca sa stal víťazom TIPOS šachovej extraligy 2025/2026. V jedenástich kolách nenašiel premožiteľa, pričom jediný bod v dlhodobej súťaži stratili Kysučania po remíze s Liptovskou šachovou školou.
Extraliga vyvrcholila počas tohto víkendu záverečným trojkolom v Šamoríne.
Družstvo Čadce tvorili aj piati slovenskí šachisti - Jerguš Pecháč, Marián Jurčík, Martin Jurčík, Jozef Straka a Martin Zvarík. O najviac bodov vo svojich partiách sa postaral 7,5-bodový Pecháč, ktorý ani raz neprehral.
Na druhom mieste skončilo družstvo ŠK K CERO INVEST Nitra so stratou jedného bodu na víťaznú Čadcu, bronz si vybojoval Šachy Reinter Humenné.
Obhajca titulu ŠK Modra obsadil predposlednú 11. priečku.
Šachová extraliga
1. CAISSA Čadca 31 bodov (10-1-0)
2. ŠK K CERO INVEST Nitra 30 (10-0-1)
3. Šachy Reinter Humenné 21 (7-0-4)