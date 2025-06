Vláda schválila projekt centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania, vznikne v Jarovciach

„Šport, ktorý priniesol toľko medailí Slovensku bude mať dôstojné zázemie. Myslím, že to bude jeden z najlepších areálov v Európe,“ podotkol Taraba.

„Rýchlostnej kanoistike chýbalo zázemie na Zemníku, ktoré by bolo špičkovým národným centrom, kde by sme mohli usporadúvať vrcholné podujatia, a takisto to pomôže nielen mládeži a vrcholovému športu, ale aj deťom, ktoré chcú športovať,“ povedal Stanovský s tým, že na tento moment čakali dlho.

Spolupráca VV a Slovenskej kanoistiky sa podľa riaditeľa podniku Petra Moldu začala už vlani pri areáli divokej vody v Čunove, kde opravovali objekty v havarijnom stave. Verí, že spolupráca bude pokračovať aj pri Zemníku.