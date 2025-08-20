Vlajková loď je štvorkajak, ale ženský. Na Slovensku rastie ďalšia sľubná posádka

BRATISLAVA. Dlhé roky boli fanúšikovia slovenskej kanoistiky zvyknutí na to, že vlajkovou loďou výpravy je mužský štvorkajak.
Práve ten získal štyri olympijské medaily: dve striebrá a dva bronzy.
Na vlaňajšej olympiáde v Paríži však Slovensko nemalo zastúpenie v rýchlostnej kanoistike. Mužský štvorkajak chýbal na olympijských hrách po 28 rokoch.
Na pozitívnej vlne
Na Slovensku však rastie ďalšia veľmi sľubná posádka – tentoraz medzi ženami.
Ženský štvorkajak v zložení Réka Bugár, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová zvíťazila na ME do 23 rokov v rumunskom Pitesti aj na MS do 23 rokov v portugalskom Mortemore-o-Velho v olympijskej disciplíne na 500 metrov.
VIDEO: Finále žien K4 500 metrov na MS do 23 rokov
Mladé pretekárky čaká tento týždeň posledná tohtoročná výzva: majstrovstvá sveta v Miláne.
„Prioritou boli práve podujatia do 23 rokov, ale dievčatá vytvorili taký výborný kolektív, že dostali šancu aj na svetovom šampionáte medzi dospelými. Sme si vedomí toho, že táto sezóna je už pre nás veľmi dlhá, ale sme na pozitívnej vlne a chceme sa čo najlepšie pripraviť na posledné preteky sezóny,“ zdôraznil Eugen Honti, tréner ženského štvorkajaka.
V Miláne by bol spokojný s účasťou vo finále a s umiestnením do siedmeho miesta.
Táto posádka vzišla z kvalifikačných pretekov do 23 rokov. Tam súťažili dievčatá v K2 a dve najlepšie dvojice posadili spolu do štvorkajaka.
Odvtedy trénuje táto štvorica spolu. Pripravujú sa v Bratislave, alebo cestujú spolu na sústredenia.
Pred MS v Miláne väčšina slovenskej výpravy vrátane ženskej „káštvorky“ trénovala v Maďarskom Szolnoku. „Baby si veľmi dobre rozumejú v lodi aj na brehu. Navzájom sa podporujú, povzbudzujú,“ vyzdvihol Honti.
Nádej do budúcna
Na ME dospelých štartoval ženský štvorkajak v inom zložení: namiesto Sidovej a Bugár v nej figurovali Dagmar Čulenová a Katarína Pecsuková.
Na seniorské preteky totiž bola osobitná kvalifikácia.
Výborné výsledky z pretekov do 23 rokov sa však pred Milánom nedali prehliadnuť.
„Najviac energie nás stálo, aby sme presvedčili kompetentných, aby aj do Milána išiel ten štvorkajak, ktorý bol na mládežníckych šampionátoch. Myslím si však, že lepšie sa už nedalo dokázať, že táto posádka je silnejšia, ako tá druhá. Nielenže vyhrali, ale vyhrali suverénnym rozdielom,“ zdôraznil Honti.
Jeho zverenky z majstrovstiev sveta priniesli tri medaily v olympijských disciplínach, okrem K4 zvíťazila aj „kádvojka“ na 500 metrov v zložení Bugár, Sidová a Sidová bola v K1 na 500 metrov druhá.
Ich výsledky dávajú nádej aj pred ďalšou olympiádou, ale Honti varuje pred prílišnými očakávaniami.
„Dievčatá sú stále veľmi mladé, takže musíme byť opatrní,“ vravel tréner. Sidová a Bergendiová majú 21 rokov, Bugár a Gavorová 20.
„Nechcem na ne dať príliš veľký tlak, ale jedno je isté: ak chceme dosiahnuť nejaký veľký výsledok, musíme takto pokračovať, chodiť všade spolu a pracovať s takýmto elánom a výdržou,“ podčiarkol Honti.
Zmení sa kvalifikácia
Systém olympijskej kvalifikácie sa pred hrami v Los Angeles zmení. Doteraz sa väčšina miesteniek rozdala na jedných veľkých kvalifikačných pretekoch, na MS rok pred olympiádou.
O zvyšok sa bojovalo už v olympijskom roku na kontinentálnych kvalifikačných pretekoch.
Po novom budú pretekári zbierať body do rankingu počas dvojročného obdobia.
„Na jednej strane to bude spravodlivejšie, nerozhodujú len jedny preteky, na druhej strane to bude oveľa náročnejšie,“ poznamenal Eugen Honti.
Konkrétne detaily budú známe na jeseň tohto roku.
„Vtedy budeme musieť určiť najvhodnejšiu stratégiu, aby Slovensko malo šancu na čo najväčší počet miesteniek. Zatiaľ dostávam rôzne informácie, stále sa to mení,“ vravel pre Sportnet nový reprezentačný tréner Csaba Hüttner.
Maďarský odborník prevzal slovenský národný tím v apríli tohto roku.
„V Maďarsku má rýchlostná kanoistika oveľa väčšiu základňu. Na Slovensku sa nedá vyberať z takého množstva pretekárov, no napriek tomu aj v minulosti, aj v súčasnosti dosahovali Slováci dobré výsledky,“ skonštatoval.
Nová mužská „káštvorka“
Slovensko bude mať na šampionáte v Miláne 16-člennú výpravu. Nakoniec bude štartovať aj mužský štvorkajak v zložení Milan Dörner, Dominik Doktorík, Juraj Kukučka, Daniel Rybanský.
Až na Dörnera ide o kajakárov do 23 rokov.
Na svetových pohároch tvorili „káštvorku“ tradičné mená, ktoré sa v lodi bežne objavovali.
V máji v Szegede posádka Csaba Zalka, Denis Myšák, Ákos Gacsal, Adam Botek obsadilo v B-finále 9. miesto.
Na Svetovom pohári v Poznani sedel namiesto Gacsala v lodi Milan Dörner, tam z toho bolo 4. miesto v B-finále.
Táto istá zostava nepostúpila do finále ani na ME v Račiciach v júni a obsadila konečné 13. miesto.
Aj preto skúsení pretekári nakoniec na MS uprednostnili iné disciplíny, Hüttner však nechcel, aby táto kategória ostala neobsadená a dal dokopy Dörnera s troma mladými kajakármi.
„Od nich samozrejme nečakáme účasť vo finále, ale to, aby obstáli so cťou. Na jeseň by som potom chcel vytvoriť taký mužský štvorkajak, ktorý bude znovu patriť do svetovej elity,“ zdôraznil Hüttner.
Očakáva, že sa doň vrátia aj skúsení pretekári. „Treba im vrátiť sebavedomie, aby znovu dôverovali jeden druhému a verili v úspech tímu,“ uviedol reprezentačný tréner.
Štvorkajak sa v minulosti nevyhol rôznym nezhodám, vzťahy medzi členmi posádky neboli vždy ideálne. Podľa Hüttnera však medzi profesionálmi to nemôže byť problém.
„Mám skúsenosti aj z vlastnej kariéry, že som nesedel v štvorkajaku s najlepšími kamarátmi, ale to treba dať bokom,“ vravel.
Potrebujú aj šťastie
Pred svetovým šampionátom neurčil konkrétne ciele ohľadom umiestnenia. „Budem spokojný, ak každý vydá zo seba maximum,“ podčiarkol.
Predsa však prezradil, v ktorých disciplínach vidí šancu na finále.
„Samuel Baláž štartuje v K1 na 1000 aj na 5000 metrov. Patrí do svetovej špičky, celý rok sa postupne zlepšoval, má dobrú formu. Na tisícke bude dôležitý aj zloženie jednotlivých jázd, lebo štartové pole je veľmi nabité, ale podľa mňa patrí do finále. Na päťtisícke by mohol skončiť v prvej šestke,“ vysvetľoval Hütnner.
Finálová účasť nie je nereálna ani pre Csabu Zalku v K1 200 metrov a Denisa Myšáka v K1 500 metrov.
V K2 500 metrov štartuje dvojica Csaba Zalka, Adam Botek. „Je to asi najsilnejšia disciplína, v ktorej bude potrebné aj šťastie. Je tu 15-20 vyrovnaných posádok, ktoré sa môžu dostať do finále, medzi nimi je aj tá naša,“ skonštatoval reprezentačný tréner.
Samozrejme, verí ženskému štvorkajaku, ale fanúšikov upozornil, aby ostali na zemi.
„Je veľmi ťažké načasovať formu v jednom roku štyri-päťkrát. Dievčatá už to hlavné majú za sebou, kým ostatné posádky sa na tieto preteky pripravovali osem týždňov,“ vravel Hüttner.
Slovenská výprava na MS 2025
Kajakári: Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek, Milan Dörner, Dominik Doktorík, Juraj Kukučka, Daniel Rybanský.
Kajakárky: Bianka Sidová, Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Romana Švecová (K1 5000 m).
Kanoista: Peter Kizek.