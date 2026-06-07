Najlepšia Slovenka nenastúpila. Ďalším dvom sa v Prahe nepodarilo dostať do štvrťfinále

Ani jedna z trojice slovenských vodných slalomárok sa nedostala do štvrťfinále kajak krosu na pretekoch 2. kola Svetového pohára v Prahe.
Svoje pôsobenie na kanáli v Tróji ukončili v rozjazdách vyraďovacej časti. Eliška Mintálová predviedla v časovke 17. čas, no na prvé osemfinále nenastúpila.
Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 24. priečku a v druhom osemfinále skončila tretia. Stanovská po 28. mieste v časovke zaznamenala v tretej rozjazde tretie miesto a medzi šestnástku najlepších sa taktiež nedostala.
V kategórii mužov nemalo Slovensko vo vyraďovacej časti zastúpenie.