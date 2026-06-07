Najlepšia Slovenka nenastúpila. Ďalším dvom sa v Prahe nepodarilo dostať do štvrťfinále

Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
TASR|7. jún 2026 o 14:05
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Paňková obsadila v kvalifikácii 24. priečku a v druhom osemfinále skončila tretia.

Ani jedna z trojice slovenských vodných slalomárok sa nedostala do štvrťfinále kajak krosu na pretekoch 2. kola Svetového pohára v Prahe.

Svoje pôsobenie na kanáli v Tróji ukončili v rozjazdách vyraďovacej časti. Eliška Mintálová predviedla v časovke 17. čas, no na prvé osemfinále nenastúpila.

Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 24. priečku a v druhom osemfinále skončila tretia. Stanovská po 28. mieste v časovke zaznamenala v tretej rozjazde tretie miesto a medzi šestnástku najlepších sa taktiež nedostala.

V kategórii mužov nemalo Slovensko vo vyraďovacej časti zastúpenie.

Vodné športy

    Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Najlepšia Slovenka nenastúpila. Ďalším dvom sa v Prahe nepodarilo dostať do štvrťfinále
    dnes 14:05
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