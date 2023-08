Štvorkajak nebude po 28 rokoch na olympiáde. Slovenská loď nepostúpila na MS do finále

Posádka v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka a Adam Botek na svetovom šampionáte v Duisburgu obsadila v piatkovom semifinále piate miesto. To stačilo iba na B-finále.

DUISBURG, BRATISLAVA. Postupový kľúč bol veľmi tvrdý. Slovenský štvorkajak mal na vybojovanie olympijskej miestenky do Paríža jednu jedinú šancu.

Slovenskú loď zaradili do prvého semifinále.

Keďže v A-finále je osem lodí z Európy, znamená to, že európske posádky v B finále už nemôžu získať olympijskú miestenku.

Do finále postúpili Srbsko, Austrália, Poľsko, Ukrajina, Litva, Dánsko, Nemecko, Maďarsko a Španielsko.

V nabitých a vyrovnaných pretekoch bola po 250 metroch na štvrtom mieste a napokon dopádlovala do cieľa na piatom mieste v čase 01:20,634. O poradí medzi štvrtou Kanadou a piatym Slovenskom rozhodol až fotofiniš.

„Každý sa chce dostať na olympiádu, sme veľmi sklamaní. Káštvorka už nemá druhú šancu, takže to musíme predýchať,“ uviedol Denis Myšák.

„Celý rok sme neboli v špičke. Posunuli sme sa, ale zjavne to nestačilo. V trati sme nemali žiadny problém, akurát ostatné lode boli rýchlejšie,“ doplnil.

Na trati sa orientoval podľa srbskej lode, o ktorej predpokladal, že zvíťazí. To sa napokon aj stalo.

„Chalani vraveli, že stred bol trošku rýchlejší, ale myslím si, že keď sme sa chceli držať s tými najlepšími loďami, tak sme to nemohli pustiť. Snažil som sa dať do toho maximum. Bohužiaľ to nevyšlo,“ povzdychol si Myšák.