Slovenskú kanoistiku povedie bývalý reprezentant Maďarska. Vlček: Potrebovali sme nový vietor

Reprezentáciu do 23 rokov a juniorov povedie Kristína Medovčíková. V stredu o tom informovala Slovenská kanoistika na tlačovej konferencii.

Hüttner preberá slovenských kanoistov v kritickom období. Tradične úspešný slovenský šport pred rokom v Paríži vôbec prvýkrát v ére samostatnosti nemal zastúpenie pod piatimi kruhmi.

„Nového trénera sme hľadali do poslednej možnej chvíle. Chceli sme priniesť nový vietor, aby sme to trochu oživili. Dali do toho novú krv, skúsenosti a poznatky.